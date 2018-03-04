Ülke genelinde yağmur var -Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Niğde, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Marmara'nın kuzeyi ve doğusu ve Batı Karadeniz ile Bursa, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır'ın doğusu ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın kuzeyi ve doğusu (Özellikle İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli'de kuvvetli, metre kareye 20 ila 40 kg, sağanak ve gök gürültülü sağanak) ve Batı Karadeniz ile Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır'ın doğusu ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden sonra doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Kırklareli kıyıları ile Tekirdağ ve Balıkesir'in doğusu) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden sonra il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YALOVA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AYDIN °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

USAK °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ °C, 18°C

Çok bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ve doğusu ile Niğde, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Zonguldak, Bolu, Düzce, Karabük, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARABUK °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu, Samsun çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor

ARTVİN °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor

ELAZIG °C, 14°C

Çok bulutlu, öğe saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

IĞDIR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır'ın doğusu ve Batman'ın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATMAN °C, 18°C

Çok bulutlu, kuzeyinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 17°C

Çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı