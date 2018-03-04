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Ankara-Washington hattındaki temaslar başlıyor

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un geçtiğimiz ayki ziyaretinde kararlaştırılan temaslar 8 Mart'ta Washington'da başlıyor. Ankara-Washington hattındaki ana gündem maddesi ise terör örgütleri YPG ve FETÖ'ye dair atılacak adımlar
04 Mart 2018 06:20
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Ankara-Washington hattındaki temaslar başlıyor

Ankara-Washington temasları önümüzdeki aylarda yoğunlaşacak. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın geçen ay Ankara'da gerçekleştirdiği resmi ziyaret sonrası Ankara ile Washington arasındaki tüm sorunları çözmek için 'sonuç odaklı mekanizmalar'ın kurulmasına karar verilmişti. Mekanizmaların ilk turu 8 Mart'da ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşecek. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın öncülüğünde gerçekleştirilecek ilk toplantıya askeri yetkililerin yanı sıra istihbarat uzmanlarının da katılması bekleniyor. Teknik düzeydeki görüşmede, iki kritik konu öne çıkıyor. Birincisi, Suriye'nin Menbiç şehrinden terör örgütü YPG'nin çekilmesi, ABD'nin YPG'ye silah vermekten vazgeçmesi ve mevcut silahların geri alınması. İkincisi ise 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin arkasında olan terör örgütü FETÖ elebaşının iadesi.

İKİ KRİTİK KONU MASADA

Ankara, toplantı öncesinde ABD'ye verdiği mesajda bazı önemli meselelerde görüş ayrılıkları yaşanabildiğini belirterek, "Diyalog yoluyla ortak bir anlayışa bağlayarak, ilişkilerimizi daha ileri bir noktaya taşıma hedefimizi koruyoruz" ifadelerini kullandı. İkili ilişkilerin tekrar normalleşmesinin tek taraflı adımlarla gerçekleşmeyeceği ve ABD'nin Türkiye'nin bazı kritik meselelerdeki hassasiyetlerini dikkate alması gerektiği de vurgulandı.ABD, Türkiye'ye taahhüt ettiği gibi önümüzdeki dönemde YPG'yi Menbiç'ten çekmeyi planlıyor. İlk görüşmede bunun detaylarının ve yol takviminin istişare edilmesi bekleniyor. Ankara, Washington'ın 'Menbiç'in yarısını biz, yarısını siz yönetin' teklifine sıcak bakmadığını tekrar vurgulayacak. Görüşmede Ankara, Menbiç'te Arap nüfusun çoğunlukta olduğu bir yerel yönetim biçimi sağlanması gerektiğini tekrar hatırlatacak. İkinci önemli gündem maddesi ise 15 Temmuz darbe girişimin arkasında olan terör örgütü FETÖ elebaşısının iadesi. Adalet Bakanlığı, FETÖ elebaşısı Gülen için ABD Adalet Bakanlığı'na TIR'lar dolusu dosya göndermesinin ardından ABD Adalet Bakanlığı, bu süreci hızlandırmak için bir komisyon kurdu. Görüşmede, ABD'li yetkililerin Türk mevkidaşlarına iade konusunda hangi aşamaya geldiğine dair bilgi paylaşması bekleniyor.

SELVA ÜNAL
Sabah
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