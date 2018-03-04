Sancar ailesinden ikinci başarı

Türkiye'nin gururu Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın yeğeni Hakan Sancar, bitkileri ölümsüzleştirmek için keşfettiği solüsyonla ailesini ve Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı. Türkiye'de ilk kez bitki stabilizasyonu için gerekli olan solüsyonu keşfeden Sancar, solüsyonun hikayesinin konuyla ilgili okuduğu bir makale ile başladığını anlattı. Keşfettiği özel solüsyonla güneş, su ve toprağa gerek kalmadan süs bitkilerinden ağaçlara, yosunlara kadar her türlü bitkinin yıllarca yeşil kalmasını sağlayan Sancar, bu işlem üzerine bir yıl boyunca araştırma yaptığını söyledi. Hakan Sancar, 6 aya yakın sadece konuyla ilgili literatür taraması gerçekleştirdiğini, araştırmalarının ardından dünyada sadece birkaç ülkede uygulanan ama içeriği sır gibi saklanan solüsyon üzerinde deneysel aşamaya geçtiğini vurguladı.

'BİTKİYİ ÖLÜMSÜZ YAPTIK'

Gazeteci olmasına karşın bir kimyager gibi deneme yanılma yöntemiyle uzun süre solüsyon için çaba harcadığını ifade eden Sancar, süreç içinde pek çok kez başarısız olduğunu ama umudunu yitirmediğini aktardı. Sancar, solüsyonu bitkinin biyolojik saatini dikkate alarak uyguladığında doğru formüle ulaştığını dile getirdi. Başarılı sonuç elde edince bitkilere dayanıklılık testi yapmaya başladığını ve bu etapta da olumlu sonuç alınca ürünün ticarileştirilmesine geçtiklerini aktaran Sancar, "Bitkiyi ölümsüz yaptık dediğimizde kimse inanmadı ve şaşkınlıkla karşılandı" dedi. Dünyada bitki stabilizasyonunu gerçekleştiren birkaç firma olduğunu Türkiye'de ise sadece kendi şirketleri Rainforest Natural Design'in bu konuda faaliyete başladığını dile getiren Sancar, icadının özellikle yeşil bina projelerinde çok tercih edildiğini vurguladı.

YEMYEŞİL METROLAR

Bitki stabilizasyonu sayesinde bitkilerin su, toprak ve güneşe gereksinim duymadan canlı görünümünü yıllarca koruyabildiğinin altını çizen Sancar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan aldıkları resmi izinle bin 500 metre yükseklikteki ormanlardan kara yosunu ve ağaçları tabiata zarar vermeden topladıklarını belirtti. Sancar, toplanan bitkilerin buldukları solüsyonla işlendiğini, bitkilerin bu solüsyonu emme sürecinin 20-30 gün sürüdüğünü ardından peyzaj çalışmaları için hazır hale geldiğini belirterek, bitkilere uyguladıkları sıvının alerjik bir etkisinin de olmadığını vurguladı. Yaşamında hep amcası Prof. Dr. Aziz Sancar'ı kendine örnek aldığını ifade eden Sancar, sözlerini şöyle tamamladı: "Amcam her zaman bize bir enerji oldu. Ondan sonraki nesil hep kendisini örnek aldı, bizim için bir rol modeldi. Nobel ödülü aldıktan sonra bilime çocukluğumdan beri var olan ilgim daha da arttı. Bu solüsyonu keşfedince amcamla paylaştım, çok mutlu oldu, beni tebrik etti."