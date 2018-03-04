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AVM inşaatı, okulun altını köstebek gibi oydu

ŞİŞLİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 400 öğrencisinin eğitim gördüğü D Blok'un altını köstebek gibi oyan AVM ve rezidans inşaatı, okulun çökme tehlikesine ve velilerin isyanına rağmen dün de devam etti
04 Mart 2018 06:50
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AVM inşaatı, okulun altını köstebek gibi oydu

Şişli Belediyesi yetkilileri, öğrencilerin "Sıralar, duvarlar titriyordu" diye anlattığı 1 Mart'ta yağmur nedeniyle meydana gelen toprak kayması konusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü yazılı olarak uyardıklarını açıklayıp, "Uyarımızla ilgili henüz bir çalışma yapıldığı yönünde bilgi almadık. Biz daha önce inşaat çalışmalarıyla ilgili girişimlerde bulunmuştuk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, inşaat alanın kendi yetki alanlarında bulunduğunu belirterek taleplerimizi reddetti. Şişli Belediyesi olarak bitişiğimizdeki inşaata müdahale edemiyoruz. Yetkimiz dışında" bilgisini verdiler.

ÇOK TEHLİKELİ

Geçen yıl başlanan prefabriklerin teslim süreci bitmediğinden çocukların o binada ders gördüğünü söyleyen Şişli Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Ercan Bodur ise "O binayı görüp, temelini görüp bir şey dememek için cahil olmak gerekiyor. Lisede toplam 4500 öğrenci eğitim alıyor. D Blok'ta 400 öğrenci var. 2-3 gündür veliler de dahil öğretmenler, öğrenciler herkes korkuyor. En ufak toprak kaymasında bina aşağıya iner. Çok tehlikeli bir durum. Ama yetkililerden ses çıkmıyor. Eğitim öğretimin ortasında inşaat yapmak hangi akla sığar?" dedi.

MÜDÜR: YAZDIM

Okul Müdürü Günay Bahçeci, endişelerini şöyle dile getirdi: "İnşaat devam ederken istinat duvarı çekilmedi. O köşeyle ilgili geçen dönem İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazdım. Mühendisler geldi, 'Bir problem, risk yok' dediler. Geçen hafta, en son yağmur yağınca D Blok'un oradaki köşede toprağın aşağı kaydığı yönünde ihbar geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yeniden yazdım. Fotoğrafları gönderdim. Yarın mühendisler tekrar gelecek" dedi.

VELİLER: ÇAMUR, GÜRÜLTÜ, ENDİŞE

Refik Ekin: Öğrenciler çamurda, gürültüde, inşaat içinde eğitim alıyor. Ne doğru düzgün ders görüyor, ne de konsantre olabiliyor. Sesimizi duyan yok. Yetkililer yanıt vermiyor. Okula göndermek istemiyoruz. Ölüm tehlikesi olan bir yere kim çocuğunu göndermek ister?

Sahra Alçı: Anlatmaktan yorulduk. Bir şey değiş medi. Fotoğrafları gördüğümde şok oldum. O blokta 400 öğrenci var. 10 gün içinde okulun çökmeyeceğinin garantisini kim verecek? Çocuğunu okula göndermeyeceğini söyleyen veliler var, ben oğlumla okula gideceğim.

Meryem Kılınç: Pazartesi çocuğumla birlikte okula gideceğim. Akşama kadar okulda bekleyeceğim. Çok tehlikeli bir durumun içinde kaldı çocuklar. Sürecin başından beri endişeliyiz. Ama sesimizi duyuramadık. Bizi ciddiye almıyorlar. Yoksa çözüm bulunurdu. Bu şartlarda D Blok'a hiçbir çocuğun girmemesi gerekiyor. Gerekenler yapılsın istiyoruz. Cumhurbaşkanı bize sahip çıksın...

Fırat ALKAÇ-Gülseven ÖZKAN
Hürriyet
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