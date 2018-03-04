Havalimanında 4 saat İsrail sorgusu

AK Partili üyeler Adnan Yılmaz ile Mehmet Acar, 1-2 saatlik sorgu sonrası bırakılırken, CHP'li üye Seyit Ali Aydoğmuş'un sorgusu 4 saat sürdü.

Aydoğmuş, Hürriyet'e şunları anlattı: "Garipsediğim yanı, benim 1980'den bu yana gözaltılarım, çocuklarımın durumu, sendikacılık yaptığım bilgisinin İsrail'in elinde olması. Maslahatgüzarımızın çabalarıyla 4 saat sonra otelde arkadaşlarıma ulaştım.

'CEVAPLARI BİLİYORLAR'

Kötü bir muamele ya da taciz olmadı ama geçmişimle ilgili bilgilerin nereden alındığı beni tedirgin etti. İleride turistik amaçlı herhangi bir seyahatte bile vatandaşlarımızın başına bu tür olaylar gelebilir. Özellikle ben tercih edildim diye sanmıyorum ama hala niye alındığımı anlamış değilim. Tercüman beni başta 'Sana sordukları soruların cevaplarını biliyorlar. Onun için mümkün olduğu kadar doğru cevap ver' diye uyardı. '12 Eylül'de cezaevine alındın mı? 3 tane mi çocuğun var? 15 Temmuz darbe girişiminde ne yaptın?" gibi sorular da sordular. Onlara, darbenin her türlüsünden eziyet çekmiş biri olarak sosyalist olduğumu söyledim. 15 Temmuz darbesinin de faşist bir darbe olduğunu düşünerek karşı oldum."

Fatma AKSU