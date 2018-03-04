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Fatih Camii'nde eller Afrin için semaya açılıyor
Fatih Belediyesi tarafından 4 Mart Pazar günü öğle namazını müteakip Fatih Camii'sinde Afrin'de görev yapan askerlerin muzafferiyeti ve kahraman şehitlerimiz için hatim duası okutulacak
20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı harekatının 44. gününde İstanbullular Afrin'de görev yapan Kahraman askerlerimiz ve şehitlerimiz için Fatih Camii'sinde bir araya geliyor.
Fatih Belediyesi tarafından düzenlenecek hatim duası, 4 Mart Pazar günü öğle namazını müteakip Fatih Camii'sinde gerçekleşecek.
Hatim Duası Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in Facebook sayfasından yapılacak canlı yayından takip edilebilecek.
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