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Muhalefette ittifak savaşları

AK Parti ile MHP birlikteliğinin ardından muhalefette ittifak savaşı başladı. Saadet ve İyi Parti'yle blok oluşturmaya çalışan CHP, HDP'ye kapıyı açık tutuyor. İyi Parti ise, SP ve DP'yi yanına almaya çalışıyor
04 Mart 2018 07:30
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Muhalefette ittifak savaşları

Cumhur İttifakı'nın netleşmesiyle birlikte karşı sahadaki aktörler arasında strateji savaşları başladı. CHP, cumhurbaşkanlığı seçimine tek adayla girebilmenin yollarını aramaya başlarken, diğer küçük partilerin de ittifak yoluyla kendilerini Meclis'e taşıyabilme ümidi, karşı taraftaki taktik hareketleri artırdı. Ne üzerinde anlaşabilecekleri bir ortak isim, ne de siyaset yelpazesinde yan yana bile gelemeyecek partilerin "tek aday" ve "ittifak" arayışları, siyasi kulislerin de hareketlenmesine yol açtı.

SP İLE TEMAS BAŞLADI

Siyasi kulislere yansıyanlara göre, CHP kendi adayının destek bulacağı bir blok arayışını sürdürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun son Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında oluşturduğu "sandık güvenliği" komisyonu, görünürde sandık güvenliği konusunda diğer partilerle işbirliği arayışını sürdürecek, ancak komisyonun perde arkasındaki gündeminde ittifak ya da "tek aday" olasılığı ile ilgili nabız yoklama niteliği taşıyacak.

CHP, kendi adayına destek bulabileceği bir ortamı oluşturup oluşturmayacağı konusunda nabız yoklama çalışmalarına böylelikle başlamış oldu. CHP, görüş ve siyasi bakış açısı bakımından siyasi yelpazenin ters tarafından yer almasına rağmen bu bağlamda Saadet Partisi(SP) ile en azından "ortak aday" olasılığını zorlayabilecek hamle için alttan alta temasları canlı tutuyor. CHP'nin hedefi, SP'nin yanı sıra, İyi Parti'yi de yanına alarak bir karşı blok oluşturma. Bu temaslar içinde HDP'yi katmamakla birlikte HDP ile özellikle İstanbul'da yakın temas kurabilecek isimleri bünyesinde öne çıkaran CHP yönetimi, diğer taraftan da ülke genelinde olumsuz bir algı oluşmaması için HDP konusunda tam tavrını net olarak ortaya koymakta tereddüt ediyor. Ancak kulislerde, seçimlere yaklaşıldığı süreçte CHP-HDP bloğunun daha da netleşeceği beklentisi dile getiriliyor.

Aynı şekilde siyaset sahnesine yeni çıkan İyi Parti ise Saadet Partisi ve Demokrat Parti gibi muhafazakar partilerle ilk etapta ittifak kurma arayışında. İyi Parti, nihai olarak CHP ile yapılacak bir ittifakı da elinin altında bulunduruyor. Bu durum, Cumhur İttifakı karşısındaki bloğun daha nasıl bir araya gelecekleri konusunda görüş oluşturamadıkları gibi bir tablo ortaya koyuyor.

İHSANOĞLU ÖRNEĞİ

Karşı blokta şimdiden pazarlıklar için zemin yoklamaları da yaşanıyor. Bazı eski AK Partililerle temasların başladığı yönünde iddialar da kulislerde konuşulmaya başlandı. Ancak, geçmişte "Ekmeleddin İhsanoğlu" deneyimini yaşayan CHP tabanının bu sefer de sağ veya muhafazakar tabandan gelecek bir isme soğuk baktığına işaret ediliyor.

Şerife Güzel

Star Gazetesi
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