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Müslüm, Berlin'de ortaya çıktı

Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm Berlin'de ortaya çıktı
04 Mart 2018 07:35
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Müslüm, Berlin'de ortaya çıktı

Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının düzenlediği mitinge katılan PYD eski eş başkanı Salih Müslüm burada bir konuşma yaptı.

Brandenburg Kapısı önündeki mitingde zaman zaman bölücü başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açılmasına rağmen polisin müdahale etmemesi dikkati çekti. Polisin sadece posterlerin indirilmesi konusunda sahneden anons yaptırdığı duyuldu.

Sol Parti Federal Milletvekili Tobias Pflüger de mitinge katılarak yaptığı konuşmayla terör örgütü yandaşlarına destek oldu.

Öte yandan Berlin polisinden yapılan açıklamada, miting öncesi yapılan yürüyüş esnasında PKK yandaşlarının polise poster sopaları ve göz yaşartıcı gazla saldırdıkları ve 4 polisin yaralandığı belirtildi.

Burada yaşanan olayda 3 PKK yandaşının gözaltına alındığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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