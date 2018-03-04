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Yüksek dozda uyuşturucu öldürdü
Antalya'da, Nezir Bilgier (31), koluna enjekte ettiği yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdi
Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 182 Sokaktaki Kaan Apartmanının 1inci katındaki dairede meydana geldi. Ailesiyle yaşayan Nezir Bilgier, akşam saatlerinde girdiği odasından uzun süre çıkmadı.
Durumdan şüphelenen yakınları odaya girince Nezir Bilgieri kolunda enjektör ile yerde hareketsiz yatarken gördü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Nezir Bilgierin yüksek dozda uyuşturucu aldığını ve yaşamını yitirdiğini belirledi.
Evde ve çevrede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri apartmanın giriş kapısına yakın bir noktada kanlı bir enjektör daha buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nezir Bilgierin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
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