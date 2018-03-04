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SSM, Robot asker yapımı için proje başvurusu alıyor
Savunma Sanayi Müsteşarlığı, robot asker üretimi için proje başvurusu alacak
Savunma Sanayi Müsteşarlığı, robot asker üretimi için proje başvurusu alacak.
Başvurular 9 Mart tarihine kadar yapılacak.
SSM'den yapılan açıklamada "Robotik Sistemler Araştırması (Humanoid Robotlar, Pasif ve Aktif Exoskeleton, Aktif Protezler, Sensörler, Biyomekanik Yazılımları, 4 veya daha fazla bacaklı robotlar, Öğrenme, Anlama, Koordinasyon Birimleri ve Yazılımları, Telehaptic kontrol vb.) BİD'e verilecek cevaplar için süre 9 Mart 2018 tarihine kadar uzatılmıştır." denildi.
Başvurmak isteyen firma ve akademisyenler için şu bilgiler gerekiyor.
1.2. Öğretim Görevlilerine/Üyelerine İlişkin Talep Edilen Bilgiler
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