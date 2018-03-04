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SSM, Robot asker yapımı için proje başvurusu alıyor

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, robot asker üretimi için proje başvurusu alacak
04 Mart 2018 10:08
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SSM, Robot asker yapımı için proje başvurusu alıyor

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, robot asker üretimi için proje başvurusu alacak.

Başvurular 9 Mart tarihine kadar yapılacak.

SSM'den yapılan açıklamada "Robotik Sistemler Araştırması (Humanoid Robotlar, Pasif ve Aktif Exoskeleton, Aktif Protezler, Sensörler, Biyomekanik Yazılımları, 4 veya daha fazla bacaklı robotlar, Öğrenme, Anlama, Koordinasyon Birimleri ve Yazılımları, Telehaptic kontrol vb.) BİD'e verilecek cevaplar için süre 9 Mart 2018 tarihine kadar uzatılmıştır." denildi.

Başvurmak isteyen firma ve akademisyenler için şu bilgiler gerekiyor.

1.2. Öğretim Görevlilerine/Üyelerine İlişkin Talep Edilen Bilgiler
1.2.1. Ad, soyad, mevcut görev ve iletişim bilgisi
1.2.2. Çalıştığı üniversiteler, robotik sistemler kapsamında gerçekleştirilen projelerin konu başlıkları ve kısa bir açıklaması (tamamlanma durumu ve hangi kurum, kuruluş, firma için gerçekleştirildikleri belirtilerek)
1.2.3. Bu konularda yayımlanan makalelerinin listesi
BİD'e verilecek cevaplar; Müsteşarlığımızın aşağıda belirtilen elektronik posta adresine en geç 09 Mart 2018 tarihi saat 17:00'a kadar gönderilecektir. İrtibat Noktası: (Tel: +90 312 411 89 62 veya 9257) e-posta: osispmd@ssm.gov.tr
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