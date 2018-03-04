1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Muhalefet cephesinde ittifak kulisleri hızlandı

AK Parti-MHP'nin seçim ittifakı teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülürken diğer partiler de ittifak için harekete geçti. CHP yenilediği parti tüzüğünde "ittifak" seçeneğine yer açarken, kulislerde en çok CHP ile İYİ Parti'nin biraraya gelip gelmeyeceği konuşuluyor
04 Mart 2018 08:35
Yazdır
Muhalefet cephesinde ittifak kulisleri hızlandı

"Cumhur ittifakı"nı kuran AK Parti ile MHP'nin, seçim ittifakına ilişkin yasa teklifini TBMM'ye sunmasının ardından konu diğer partilerde de gündeme oturdu. Kulislerde CHP ile İYİ Parti'nin ittifak yapıp yapmayacağı konuşuluyor. Genel Başkan Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığına odaklanan İYİ Parti, stratejisini bu merkeze oturtuyor. İYİ Parti kaynakları "CHP ile bir araya gelirsek cumhurbaşkanlığı seçiminde de, genel seçimde de şansımız olmaz. Bizim ittifakın 'milli muhafazakar' olması gerekir. Bunun için de Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak ideal olanı. Oyu az gibi görünebilir ancak o mahalleden oy bölebilecek tek parti Saadet Partisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu gördüğü için Saadet Partisi'ni, ittifakın da ötesinde uzun vadede ilhak anlamına gelecek bir yakınlaşmaya ikna etmeye çalışıyor. Daha önce 'Partimiz nasılsa barajı aşamıyor' diyerek AK Parti'ye oy veren 'İttifakla barajı aşıyor' diyerek milli muhafazakar ittifaka oy verecektir" diyor.

'OYLAR İKİNCİ ADAYA'

"CHP, bir araya gelmemiz durumunda merkez sağdan bu ittifaka oy gitmeyeceğinin farkında" değerlendirmesini yapan İYİ Parti'liler şöyle konuşuyor: "Adayımız Meral Akşener. Cumhurbaşkanı Erdoğan aday. CHP de aday çıkaracaktır. Bu cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda, en sağlıklı sonucun çıkmasını sağlar. Herkes partisinin adayına oy verir. İkinci tura Erdoğan'ın karşısında kalacak ikinci isim cumhurbaşkanı seçilecektir. Erdoğan'ın karşısındaki cephede yer alan, hangi siyasetten olursa olsun bu adaya oy verecektir."

CHP'de ise 9-10 Mart'ta yapılacak CHP Tüzük Kurultayı'nda teşkilatın oyuna sunulacak yeni tüzük olası ittifaklar için esnetildi. Bu kapsamda partinin 1 milletvekili çıkardığı iller merkez yoklaması kapsamına alındı. Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak ve Düzgün Karadaş'ın haberine göre vekillerden gelen ön seçimin fiilen kaldırıldığı eleştirileri üzerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Başka partilerden veya dışarıdan gelecek isimleri listemizde aday göstermek zorunda kalabiliriz. Bu düzenleme onun için" açıklamasını yaptı. Erkek, AK Parti ve MHP'nin teklifi doğrultusunda yapılacak yasal değişikliğin ardından partiler arasında ittifakların kaçınılmaz olarak gündeme gelebileceğine işaret etti, "CHP'de ittifak yapılıp yapılmayacağına karar verecek organ PM'dir. Gündeme gelirse PM toplanır ve gerekli kararı alır" dedi.

AKŞENER ZİYARETİ ANLATTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün partisinin Adana il Kongresi'nde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP heyetinin ziyaretini anlattı, "Sandık güvenliğini ve bu güvenlik konusunda hassasiyetle durulması gerektiğini konuştuk. İttifak konuşmadık. CHP de kendi adayını çıkaracak, İYİ Parti de kendi adayını çıkaracak. Orada bir sorun yok" dedi.
Habertürk
Bu haber 1,380 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ak Parti-MHP ittifakının süresini açıkladı
04 Mart 2018 08:55		 Seçim ittifakları Avrupa'da da var
04 Mart 2018 07:50
Muhalefette ittifak savaşları
04 Mart 2018 07:30		 Ankara-Washington hattındaki temaslar başlıyor
04 Mart 2018 06:30
4 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları
04 Mart 2018 00:01		 Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığına aday mı oluyor?
03 Mart 2018 23:11
İşte Afrin'de kullanılan milli silahlar
03 Mart 2018 22:47		 İşte Türkiye'nin en beğenilen belediye başkanları
03 Mart 2018 22:35
AK Parti'den erken seçim açıklaması
03 Mart 2018 21:53		 Soylu'dan operasyonlarda yaralanan askerlere ziyaret
03 Mart 2018 21:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık personeli, unvan değişikliği sınavında, sözlü sınavdan mağdur oldu
Sancar ailesinden ikinci başarı
AVM inşaatı, okulun altını köstebek gibi oydu
4 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları
Muhalefet cephesinde ittifak kulisleri hızlandı
Asayiş kontrolü uygulamalarında 'seçiciler' de sahaya indi
Yaşam alanlarımız Kuzey'e kayacak
Ülke genelinde yağmur var -Haritalı
Cinsel istismarda ailelerin utanç tablosu
Taşocağı tarihi yuttu... Mahkemeye geçmiş olsun
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arka sokakların halen devam etmesi 4
15 temmuz darbe girişimi 1
Morcivert 4
çeyrek altın ne kadar 1
02.03.2018 panathinaikos vs olympiakos maçı 5
bülent ecevit 2
memurlar.netin yanlı olması 1
çocuk parkı 1
josef de souza 2
dokundurabilirsiniz 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam