Reina davasında yazışma krizi

İstanbul Ortaköy'de 2017'nin ilk saatinde 39 kişinin öldürüldüğü Reina saldırısından sonra İstanbul 27.Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada ilginç bir olay yaşandı. Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul 27.Ağır Ceza Mahkemesi arasında yaşanan yazışma trafiğinde bir düzeltme talebi dikkat çekti.

KARAR'ın edindiği bilgilere göre, Mersin'deki mahkeme terör örgütü IŞİD ile ilgili yürüttüğü bir davada yargılanan Raşid S. adlı şüphelinin dosyasını İstanbul'daki mahkemeye gönderip davanın Reina davasıyla birleştirilmesini talep etti. Ancak İstanbul'daki mahkeme bu talebi reddetti. 29 Aralık 2017'de Mersin'deki mahkemeye gönderilen ret kararında "Sanık Raşid S. hakkında DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu, bu örgütün emir ve talimatlarına göre hareket ettiği ve bu örgütün hiyerarşisine göre davrandığı iddiasına yönelik yargılama devam etmektedir" denildi. Sanığın avukatı ise İstanbul'daki mahkemenin ilettiği bu yazının, müvekkilinin Reina davası sanığı olduğu şeklinde algılandığını kaydederek itiraz etti.

Düzeltme talebinin iletildiği itiraz yazısında "Açıklamanız sanki mahkemeniz dosyasında müvekkilin sanık olarak yargılandığı anlamına geliyor. İhtilafa mahal vermemek açısından müvekkilimin mahkemeniz dosyasında sanık olarak yargılanmadığına dair derkenar veya bir yazı verilmesini talep ederim" ifadelerine yer verildi.

KENAN BUTAKIN