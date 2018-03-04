'Kanal'da konut arazisi bakıyoruz

Devletin büyük ölçekli ulaşım projelerini yakından takip ettiklerini söyleyen Kiler GYO Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler, Kanal İstanbul, 3'üncü Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu gibi bölgelerde yer aradıklarını açıkladı. Kanal İstanbul'un faaliyete geçtiği zaman bulunduğu bölgeye ciddi bir ivme kazandıracağı öngörüsünde bulunan Nahit Kiler, "Konut, ticari, ofis, lojistik hangisi uygun olursa o yolda ilerleyeceğiz" açıklaması yaptı. Gayrimenkul sektörünün 2017 yılını değerlendiren ve 2018 yılı beklentilerini paylaşan Nahit Kiler, yeni yatırım projeleri hakkında da bilgiler verdi. Hem yurt içi, hem yurt dışında yaşanan siyasi ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle 2017 yılının sıkıntılı geçtiğini söyleyen Nahit Kiler, "Banka faiz oranlarının yüksekliği, dövizdeki artış, dünyada yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler genel anlamda sektörde durgunluğa neden oldu. 2017 yılı ilk çeyreğinde devletin ve özel sektörün ekonomiyi canlandırmak için düzenlediği kampanyalar ve ödeme avantajlarıyla konut satışlarında büyük hareketlilik yaşandığını gözlemledik. Konut arzının talebin önünde gitmesi ve yükselen kredi faizleri nedeniyle satışlar yılın son çeyreğinde biraz durulsa da, yabancı yatırımcılara sağlanan vatandaşlık hakkı ve KDV muafiyeti inşaat sektörünün büyümesinde önemli bir itici güç oldu. Sektörün gelişimi açısından her yıl büyüyen bir grafiğin ortaya çıkması geleceğe daha umutlu bakmamızı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu. Bu yıl arz ve talep yönlü esneklikler görülse bile inşaat ve konutun Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olmaya devam edeceği öngörüsünde bulunan Nahit Kiler, "Ülkemizin demografik yapısına baktığımız zaman genç dinamik bir nüfusa sahip olmamız ve ekonomik gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda inşaat sektörü uzun yıllar potansiyelini koruyacaktır" dedi. Kiler GYO'nun geçen yıl 313 milyon lira kar elde ettiğini açıklayan Nahit Kiler, satışlarının 500 milyon lira seviyesinde gerçekleştiğini duyurdu. Kiler GYO'nun 7 projede toplam yatırım değerinin 2.7 milyar liraya ulaşacağını açıklayan Nahit Kiler, bugüne kadar 2 bin 400 konut, ticari ünite ile 3 AVM inşa ettiklerini duyurdu. Bu yıl da yatırımlara devam edeceklerini vurgulayan Kiler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz 'Referans' adıyla Güneşli, Kartal Towers, Kartal Kordonboyu, Bahçeşehir ve Başakşehir Vadi projelerini geliştirdik. Bunların yanında 2018 yılında başlayacak iki projemizle toplam 2.7 milyar liralık yatırım değerine ulaşacağız. İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasının değerli lokasyonlarında, Beylikdüzü ve Kartal gibi ulaşım ağlarının yanı başında projeler geliştirmeye devam edeceğiz. 2018 yılı içerisinde özellikle mevcut ve planlanan nüfus yoğunluğuna yetecek seviyede kentsel donatı alanları ve geniş yeşil alanlara sahip planlanmış projeler geliştirmeyi hedefliyoruz."

SAT-YAP DÖNEMİ BİTTİ

Gayrimenkul sektöründe 'sat-yap' döneminin bittiğini ifade eden Kiler GYO Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler, "Artık yapıp satmak zorundasınız" değerlendirmesi yaptı. 2018' yılının 2017'den daha iyi olacağına inandığını dile getiren Kiler, şöyle devam etti: "Türkiye, konut satışlarında Avrupa birincisi olarak 2017 yılını kapattı. Sektörün önünü açık görüyoruz." Fikirtepe'de kentsel dönüşüm konusuna da değinen Kiler, "Devlet işin içinde olursa kentsel dönüşüme gireriz, onun dışında bireysel gidip görüşmeye sıcak bakmıyoruz" diye konuştu.

İHTİYACA HİTAP ETMEYEN KONUTLAR STOK OLUŞTURDU

Konut sektöründe 2017'de genel olarak durgunluk yaşansa da siyasi istikrar ve desteklerin, sıkıntıları bertaraf ettiğini söyleyen Nahit Kiler, konutun güvenli bir yatırım aracı olduğunu vurguladı. Diğer taraftan konut arzının talebin üzerinde olduğunu, ihtiyacı karşılamayacak nitelikte konutlar da üretildiği için stok oluştuğuna işaret eden Kiler, "Büyük şehirlerde stok daha fazla, bu sektörümüz için bir handikap. Ancak istikrar devam ettiği sürece olumsuz bir şeyin olacağına inanmıyoruz. 2018 yılında arz ve talep yönlü esneklikler yine görülebilir. Fakat sektör devletimiz tarafından desteklenerek, banka faiz oranlarının düşürülmesiyle inşaat sektörü büyümeye devam edecektir" diye konuştu. Beklemeye alınan bir talep olduğuna da işaret eden Kiler, metrekaresi 3-4 bin lira seviyesinde konut üretilebilmesi halinde satışların daha hızlı olacağını savundu.

HAMİDE HANGÜL