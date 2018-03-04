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Sağlık için dev işbirliği
Yüksek sağlık harcamaları hem vatandaşa hem kamuya büyük yük getiriyor. Önleyici sağlık hizmetlerine yoğunlaşan Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleriyle birlikte 380 milyon liralık 'Sağlık Fonu' kurulması için çalışma başlattı. Kurulacak Ortak Araştırma-Geliştirme ve Mükemmeliyet Merkezleri için ilk imza atıldı
Türkiye, sosyal güvenlik sistemi ve sağlık alanında son yıllarda önemli adımlar atsa da sağlık harcamalarının faturası her yıl büyüyor. Hem vatandaşa hem de kamuya büyük yük bindiren sağlık harcamalarını azaltmanın en etkili yöntemi olarak koruyucu sağlık hizmetleri öne çıkıyor. Bütçe açığın artmasında önemli rol oynayan bu durumu değiştirmek isteyen Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle bu amaçla yapılacak işbirliklerine destek veriyor. Dünya Yaşlanma Konseyi ile Malezya İslam Üniversitesi arasında İstanbul'da dün 'Sağlıklı Ummet 2030 Projesi İşbirliği Protokolü' imzalandı.
HEDEF ÜLKE EKONOMİLERİNE KATKI
Yapılan işbirliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerde sağlık harcamalarının en aza indirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor. Protokol ile kanser, alzheimer, diyabet, kalp, isteopororoz, obezite gibi kronik hastalıklarla ilgili Ortak Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Mükemmeliyet Merkezleri kurulacak. Anlaşmayı, 'Sağlığı Geliştiren Kadınlar' adına Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Rektörü ve İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Konseyi Başkanı Prof. Dr. Zaleha Kamaruddın imzaladı. Türkiye-Hollanda Sağlık Vakfı tarafından 2002'de kurulan İbni Sina Enstütüsü'ne bağlı olarak Darussiffa Kampüsleri de kurulacak.
Harcamamız her yıl artıyor
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre; Türkiye'deki sağlık harcamaları her yıl çift haneli olarak artıyor. 2016'da yüzde 14,5 oranında artan Türkiye'de sağlık harcamaları 119 milyar 756 milyon lira olarak gerçekleşti. Aynı yılki cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı ise, 2015 yılında yüzde 92,6 iken, 2016 yılında yüzde 94'e yükseldi.
380 milyonluk fon kurulacak
İmzanan prokolle sağlıklı ve kalkınmış bir toplum oluşturulması hedefleniyor. Konuyla ilgili Yeni Şafak'a bilgi veren Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın, şu bilgileri paylaştı: "Sağlıklı Ümmet 2030 Projesi İşbirliği ile İslam dünyasında ortak sağlıklı yatırımlar yapmayı hedefliyoruz. İslam dünyası olarak '100 milyon dolarlık Sağlıklı Ümmet Fonu' oluşturmayı planlıyoruz. 380 milyon liraya tekabül eden rakam başlangıç için olacak. Daha sonra giderek büyüyecek. Fonun detaylarını inşallah 7 Nisan Sağlık Günü İstanbul'da paylaşacağız. Bundan sonraki süreç içinde çalışmalarımız artarak devam edecek."
Arzu Kurum
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