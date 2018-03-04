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Ak Parti-MHP ittifakının süresini açıkladı

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, AK Parti ile MHP'nin yapacağı ittifakın bugünkü şartlarda 5 yıl olarak öngörüldüğünü belirtti
04 Mart 2018 08:55
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Ak Parti-MHP ittifakının süresini açıkladı

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, seçim ittifaklarının koalisyonlardan farklı olduğunu ve MHP ile yaptıkları işbirliğinin 2019 seçimlerinden sonraki 5 yılı kapsadığını belirtti. Şentop "Yapacağımız ittifak, iki partinin tüm programlarından vazgeçip tek bir parti gibi hareket etmesi anlamına gelmez. Elbette farklı politikalar olacak. Ama temel bir takım unsurlar için ittifak yapıyoruz" dedi.

TBMM Anayasa Komisyonunda görüşmeleri yarın devam edecek olan seçim ittifakları ile ilgili düzenlemenin mimarı AK Partili Şentop, sürecin nasıl işleyeceğini anlattı ve teklife gelen eleştirilere cevap verdi.

İTTİFAK, KOALİSYON DEĞİL

Şentop, özellikle CHP'li sözcülerin ittifakı 'koalisyon' olarak nitelendirmesine tepki göstererek şöyle konuştu: Koalisyonla ittifak aynı şey değil. Koalisyon, seçimden sonra ortaya çıkan bir partiler birlikteliğidir. Seçime giderken, siyasi partiler bir beyanname ile milletin karşısına çıkıyor ve millete söz veriyorlar. Ama tek başına iktidar çıkmayınca, partiler hükümet kurmak için bir araya geliyorlar. Her partinin seçim öncesi taahhütleri farklı oluyor. Koalisyon kurmak için, seçim öncesi millete verdikleri sözleri, beyannameleri bir kenara bırakıp çöpe atıyorlar. Yeniden bir ortak bir hükümet programı hazırlıyorlar. AK Parti'nin 2002'den bu yana seçim beyannamesi neyse hükümet programlarına aktarılmıştı. Adeta seçim beyannamesinden bir hükümet programı çıkmıştır hep. Koalisyonlarda sözler çöpe atılıyor. Millete verilen sözlerle koalisyon hükümetlerinin programları arasında bir uyum ortaya çıkmıyor.

ORTAK YOL HARİTASI OLACAK

İttifak böyle bir şey değil, siyasi partiler seçim öncesi bir araya geliyorlar. Ortak bir yol haritası belirliyorlar. Milletin karşısına çıktıklarında da üzerinde mutabık kaldıkları bu taahhütleri anlatıyorlar. Millete söz veriyorlar ve millet de ona göre onlara oy veriyor. Koalisyonlarda, bakalım millet taraftar mı acaba. 28 Şubat döneminde birinci parti olmasına rağmen, Refah Partisi'ni dışlayıp hükümet kurdular. Milletin destek vermediği bir hükümet kuruldu. İttifak ise açık ve şeffaf bir şekilde seçim öncesinde oluyor. Millete niye bir araya geldiklerini anlatıyorlar ve bir programla ortaya çıkıyorlar. Millet destek verirse, milletin onayladığı bir birliktelik çıkıyor. Koalisyonlar ise milletin onay vermediği bir durumdur.

TEKLİF, KILAVUZ NİTELİĞİNDE

Şentop, hazırladıkları teklif ile 2019 seçimlerine ittifakla gidecek siyasi partiler için sınırlayıcı bir şey yapmak istemedikleri ifade ederek "Seçim ittifakları yasaklarını kaldırmayı öngörüyoruz. Bir ittifak kılavuzu gibi düşünün. İttifak yapan partiler 7 gün içinde YSK'ya bir beyanda bulunacaklar. Bunda, ittifakın unvanı olacak. Hangi partiler ittifak yaptıysa, genel başkanlar buna imza atacak. Elbette niye ittifak yaptıklarını, hangi esaslar ve ilkeler üzerinde yapıldığı da protokolde yer alacak. Ama burada da bir zorunluluk yok. Partilerin tercihine bırakıldı" diye konuştu.

HER SEÇİM ÖNCESİ DEĞERLENDİRİLİR

MHP ile yapacakları ittifakın bugünkü şartlarda 5 yıl olarak öngörüldüğünü belirten AK Partili Şentop "MHP ile ittifak bugünün şartlarında yapılacak bir ittifak. 2019 seçimlerine birlikte gideceğiz. Hükümet sistemini birlikte değiştirdik ve bu sistemin gerekli hukuki altyapısını da birlikte yapacağız. 2019'dan sonra 5 yıl birlikte bir çalışma iradesi olacak. Ama bundan sonra ilelebet birlikte olacağız diye bir şey yok. Çünkü seçim ittifakları, her seçim öncesinde yeniden değerlendirilir. Önümüzdeki süreçte, yine değerlendirilir ve belki 2024'te bu yine yapılır" değerlendirmesinde bulundu.

GÜÇLÜ İKTİDAR İÇİN İTTİFAK YAPIYORUZ

Şentop, MHP ile AK Parti'nin genel olarak programlarının farklı olduğuna dikkat çekerek "Yapacağımız ittifak, iki partinin tüm programlarından vazgeçip tek bir parti gibi hareket etmesi anlamına gelmez. Elbette farklı politikalar olacak. Ama temel bir takım unsurlar için ittifak yapıyoruz. 15 Temmuz sonrasında alınan tavır, millete saldırı karşısında milleti ve devleti tahkim edecek bir hedefle yola çıktık. Seçimlerde güçlü bir iktidar oluşması, Türkiye'yi siyasi belirsizliklerden kurtarılması gibi temel ilkeler üzerinde bir mutabakat var" görüşünü dile getirdi.

Yücel KAYAOĞLU
Türkiye
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