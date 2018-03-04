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Balyoz'un kumpas 5'lisi

Balyozda kumpas soruşturmasında bugüne kadar gizlenmiş 5 kripto polise ulaşıldı. Hepsi de FETÖ ile irtibatlı, örgütün tepe yöneticilerinden Ali Çelik ve Osman Hilmi Özdil'le bağlantılı
04 Mart 2018 09:10
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Balyoz'un kumpas 5'lisi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Balyoz'da Kumpas' soruşturmasında çok kritik 5 polise ulaşıldı. Polislerin kumpastaki rolleri tek tek ortaya çıkarıldı. 5 poliste FETÖ'nün örgütün tepe yöneticilerinden Ali Çelik ve Osman Hilmi Özdil'le bağlantılı. İşte o polislerin Balyoz'daki görevleri;

- Necat Aksu : Balyoz soruşturmasında önemli rol oynayan eski Birinci Ordu Askeri Savcısı Bülent Münger'den doküman ve materyalleri teslim aldı. Yargılanan isimlerin lehine verilen bilirkişi raporunu alarak gizledi.

- Mehmet Ö.: FETÖ'den tutuklu eski emniyet amiri Kazım Aksoy'un talimatıyla Taraf Gazetesi'ne giderek Mehmet Baransu'dan evrakları teslim aldı. Baransu'dan elde ettiği 11,16,17 numaralı CD'ler üzerinde aykırı tespitlerle tutanak hazırladı.

- Hüseyin Y. : Emekli kurmay Albay Ahmet Metin Dikici, emekli Albay Musa İstek, emekli Albay Bülent Tunçay hakkında kumpas evraklarını hazırladı.

- Mehmet A.: Emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri, Albay Ali Rıza Sözen'in kumpas evraklarında imzaları tespit edildi.

- Mehmet K.: Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, Deniz Kıdemli Hakim Albay Ali Cengiz Şirin, emekli Deniz Kurmay Albay Mehmet Örgen, emekli Korgeneral Hayri Güner'in evlerinde yapılan aramalarda gerçeğe aykırı teslim tutanaklarını imzaladı.

Hepsinde başrolde!

Ergenekon, Balyoz, Şike, 28 Şubat... Gözaltına alınan asker ve sivil kişilerin yanında uzun saçlı bir polis dikkat çekiyordu. İşte o İstanbul Terörle Mücadele polisi Necat Aksu, Balyoz kumpası soruşturmasında tutuklandı. Aksu, Çevik Bir, Engin Alan, Aziz Yıldırım'ı gözaltına alan ekibin içindeydi. Şimdi Aksu, kumpas soruşturmasında tespit edilen kripto beşlisinin içinde!

SAHTE BİLİRKİŞİ RAPORUNU ZİMMETLEYİP SAKLADI!

Sevk yazısında bir diğer şüpheli Necat Aksu'nun Balyoz soruşturmasında sanıkların lehine yönelik hazırlanan bilirkişi raporunu teslim alarak gizleyen görevlilerden olduğu tespit edildiğine dikkat çekildi. Ayrıca sürecin kritik ismi eski Birinci Ordu Askeri Savcısı Bülent Münger'den doküman ve materyalleri teslim alan ismin yine Necat Aksu olduğu belirlendi.

CD VE EVRAK BAVULCUDAN!

Şüphelilerden Mehmet Ö.'nün FETÖ'den tutuklu eski emniyet amiri Kazım Aksoy'un talimatıyla Taraf Gazetesi'nden Mehmet Baransu'nun elindeki belgeleri teslim alan polis olduğu ortaya çıktı. Baransu'ndan elde edilen 11, 16, 17 numaralı CD'ler içerisinde gerçeğe aykırı tespitler yaptığı belirlendi. Emekli Orgeneral Ergin Saygun, emekli Korgeneral Engin Alan, emekli Albay Mümtaz Can gibi isimlerin evraklarında da imzaları bulunuyor.

Sohbetteki o kişi Berk'in ağabeyi

Şüpheli Hüseyin Y. ise Balyoz sürecinde, emekli kurmay Albay Ahmet Metin Dikici, emekli Albay Musa İstek, emekli Albay Bülent Tunçay'ın evraklarında, Mehmet A.'nın emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri, Albay Ali Rıza Sözen'in kumpas evraklarında, Mehmet K.'nın ise eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, Deniz Kıdemli Hakim Albay Ali Cengiz Şirin, evraklarında imzası var.

HİLAL YILDIRIM
Akşam
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