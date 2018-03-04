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Esenler'de silahlı kavga: 1 yaralı
Esenler'de çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Karaosmanoğlu Caddesi'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan kişi ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kimliği henüz belirlenemeyen yaralı, 112 Acil Servis ekibince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Silahla ateş açan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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