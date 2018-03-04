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Edirne'de trafik kazası: 8 yaralı

Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı
04 Mart 2018 09:32
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Edirne'de trafik kazası: 8 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mehmet P. (29) idaresindeki 34 GY 3298 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dört yol kavşağına çarptı.

Kazada sürcücü Mehmet P. ile yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkma hazırlığında oldukları belirlenen Pakistan uyruklu 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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