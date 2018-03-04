1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Direksiyonda göz kırpmak ölüme götürebilir

Trafikte 2 saniye de olsa göz kapamak kazaya davetiye çıkarıyor
04 Mart 2018 10:11
Yazdır
Direksiyonda göz kırpmak ölüme götürebilir

Uzmanlar, direksiyon başında mümkün olduğunca göz kırpılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, sürücünün sadece 2 saniye gözünü kapatmasıyla aracın 33 metre mesafe aldığını, bu arada muhtemel bir facianın yaşanabileceğini duyurdu. Başkanlık; saatte 60 kilometre hızla trafikte ilerleyen sürücünün gözünü sadece 2 saniyeliğine kapatıp açmasının muhtemel bir kazaya sebebiyet verebileceğini bildirdi.

Trafik Hizmetleri Başkanlığı, araç sürücülerini trafik kurallarına uymaları konusunda sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan anlık mesajlarla uyarıyor.

Hız sınırına uymayan sürücünün sadece kendine değil, taşıdığı yolcuları ve diğer yol kullanıcılarını da tehlikeye dikkat çeken Trafik Hizmetleri Başkanlığı uyarılarda veciz sözlere de yer veriyor. Sürücülere hitaben atılan twitlerde şu uyarılarda bulunuluyor:

"Zaman kazanmak için yaşamı kaybetmeyin. Trafikte aynı anda birden fazla şeye odaklanamazsınız! Aracınızla saatte 60 kilometre hızla yolculuk yaparken gözlerinizi sadece 2 saniyeliğine yoldan ayırdığınızda, arabanız 33 metreden fazla yol almış olacaktır. Bu sürede bir yayanın, başka bir aracın veya yol kullanıcısı sürücünün önünüze çıkma ihtimali oldukça yüksektir."

Süleyman Aydın

İhlas Haber Ajansı
Bu haber 731 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
79 yaşında, 10 çocuk ve 50 torunu var ama kimliği yok
04 Mart 2018 10:55		 Kar yağmayınca çocuklar çığ bölgesinde kızaklarla kaydı
04 Mart 2018 10:52
'Abdülhamid'i anlamak, Türkiye'nin son 15 yılını anlamak demektir'
04 Mart 2018 10:49		 Yardım melekleri AKUT kadınları
04 Mart 2018 09:18
Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Suriyelilerin yarısı dönmez
04 Mart 2018 08:05		 Cinsel istismarda ailelerin utanç tablosu
04 Mart 2018 08:00
Yaşam alanlarımız Kuzey'e kayacak
04 Mart 2018 07:40		 Fatih Camii'nde eller Afrin için semaya açılıyor
04 Mart 2018 07:15
Sancar ailesinden ikinci başarı
04 Mart 2018 06:40		 Ülke genelinde yağmur var -Haritalı
04 Mart 2018 06:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık personeli, unvan değişikliği sınavında, sözlü sınavdan mağdur oldu
Sancar ailesinden ikinci başarı
Ak Parti-MHP ittifakının süresini açıkladı
AVM inşaatı, okulun altını köstebek gibi oydu
Muhalefet cephesinde ittifak kulisleri hızlandı
Asayiş kontrolünde onlar da sahaya indi
Yaşam alanlarımız Kuzey'e kayacak
Cinsel istismarda ailelerin utanç tablosu
4 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları
Reina davasında yazışma krizi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iskeletor 1
beğenilmeyen başlıkların anında silinmesi 6
pardon 2
ilhan deliktaş 1
02.03.2018 panathinaikos vs olympiakos maçı 5
heaven 1
yazık kimin çocuğuysa 1
hafta sonu yapacak bir şey bulamamak 1
Cemre düştü 2
vagon 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam