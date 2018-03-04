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DAEŞ'in infazcısı yakalandı
Şanlıurfa'da DAEŞ'in terör örgütünün infazcısı olduğu belirlenen bir terörist yakalandı
Şanlıurfa'da DAEŞ'in terör örgütünün infazcısı olduğu belirlenen bir terörist yakalandı.
Teröristin, suriye'nin Deyrizor kentinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi ve operasyon düzenlendi. Hücreevine yapılan baskında şüpheliyi yakalayan ekipler, irtibatlı olduğunu belirledikleri bir kişiyi daha gözaltına aldı.
DAEŞ'linin, örgütün infaz ekibinden olduğu belirlendi. 2 terörist tutuklandı.
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