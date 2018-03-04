Palandöken: Dünya ne yaptıysa onu yapmalıyız

Esnaf ve sanatkarın AVM'ler ile zincir marketler yüzünden sıkıntı yaşadığını dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sektörü iyi analiz edecek konumda olan birisi olarak söylüyorum. Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Dünya nasıl yaptıysa ve ne yaptıysa biz de onu yapmalıyız. Çünkü esnafın, AVM'ler ve zincir marketlerle başı dertte. Kontrolsüz ve plansız bir şekilde yan yana açılan AVM'ler ile zincir marketler, esnaf ve sanatkarı bitirme noktasına getirdi. Üstelik bir de marifetmiş gibi 'sayımız 10 bin oldu' diyerek bununla övünüyorlar. Dünyanın neresinde 14 saat açık olan AVM var? Her yapılan AVM, değişime ayak uydurmadığı için 10 sene sonra kullanılmaz hale geliyor. AVM'lerin ve zincir marketlerin sürekli açılıp kapanması kaynak israfına neden oluyor" diye konuştu.

"AVM'ler hafta sonu kapalı olmalı"

Esnaf ve sanatkarın AVM'ler karşısında yok olma noktasına geldiğini söyleyen Palandöken, "Bizim esas sıkıntımız, kuralların koyulmaması. Biz part-time insan çalıştırıyoruz. AVM'lerin çalıştırdığı elemanlar 13-14 saatlik iş temposuna dayanamayıp işi bırakıyorlar. İsteğimiz, AVM'lerin ve zincir marketlerin hafta sonu kapalı olması. Bu büyük işletmeler karşısında esnaflar dükkanını kapattığında cadde mağazacılığı yok olacak ve tekel konumuna gelecekler. İsteğimiz çok zor değil. AVM'ler gelişmişliğin göstergesi ancak açılış ve kapanışlarına kurallar konulmalı ve faaliyet şehir dışında göstermeliler. Aksi takdirde kendileri de batma noktasına gelip çözüm aramaya başlıyorlar. En önemlisi sanayici zaten kendi ürettiği malı kendi mağazasında satıyor. Sanayici perakende sektörüne yatırım yaparsa sektörü çökertmiş olur. Zaten zor koşullar altında ayakta durmaya çalışan küçük esnafın sanayicilerle mücadele etmesi mümkün değil. Esnaf ve sanatkar, tüketici haklarını koruyan bir kesim. Esnaf ve sanatkarın hakkını da devletin güvence altında tutması ve perakende sektöründeki haksız rekabetin önüne geçmek için düzenleme yapması gerek" şeklinde konuştu.