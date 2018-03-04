Kar yağmayınca çocuklar çığ bölgesinde kızaklarla kaydı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde her yıl aşırı kar yağışı dolayısıyla çığ düşen bölgede bu yıl karın yağmamasından dolayı çocuk sesleri yükseldi. Çocuklar ilçe merkezi ve köylerinde karın olmamasından dolayı her yıl aşırı karın yağdığı ve sürekli çığ düşen bölgeye giderek kızakları ile kaydı. Geçtiğimiz günlerde yüksek tepelerden düşen çığın getirdiği kar üstünde kayan çocuklar, karın keyfini çıkardı.

Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde bir grup çocuk hafta sonu tatilini fırsat bilip daha önce yüksek tepelerden düşen çığın getirdiği kar kütlelerinin olduğu bölgede kızakları ile kayarak karın keyfini çıkardı. Yaşları 9 ile 12 arasında değişen 13 çocuk 3 kilometre yol kat ettikten sonra çığ düşen alanda kızak, bidon, naylon ve poşetlerle kayarak akşam saatlerine kadar kaymanın keyfini çıkarıyor.

Kış aylarının sert geçtiği ilçede bu yıl fazla kar yağmadığı için köylerin yüksek rakımlı dağ yamaçlarında biriken kar kütlelerinin yağmur sonrası çığa dönüşüp düştüğü alanı fırsat bilen bir grup çocuk tehlikeye aldırış etmeden kaymanın keyfini çıkarıyorlar. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber toplanan çocuklar hafta sonları okul tatillerini fırsat bilip kilometrelerce yol kat edip akşam saatlerine kadar kaymanın keyfini çıkarıyor.

Davut Gökçe adındaki çocuk kar yağışı olmadığı için çığ alanında kaydığını belirterek, "Bu sene çok kar yağmadığından dolayı ben ve arkadaşlarım kayamadık. Ama çığın düştüğü yerdeki karlar üzerinde kaymaya geldik. İlk önce yolları yaptık sonrada kaymaya çalıştık. Yollar ne kadar zorluda olsa eğlencemiz için her şeyi yapmaya hazırız. Tehlikeli gözükebilir ama biz tehlikeyi seven çocuklarız. Köyümüzden 2-3 kilometre uzaklıkta bulunan çığ alanında kaymaya geldik. Cumartesi ve Pazar günleri tatil olduğu için ben ve arkadaşlarım buraya geldik. Akşam saatlerine kadar buradayız sonrada evlerimize geri dönüyoruz''dedi.

Hozan Ermağan ise arkadaşları ile kaymanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Ermağan, "İlkbahar aylarında her tarafta çiçek açmış olmasına rağmen kayıyoruz. Burada karlar erimediği için arkadaşlarımla birlikte burada kızaklarla kayıyoruz. Çok heyecanlı herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Kayak merkezlerini aratmayan görüntüler oluşturan çocukların hayali ise gerçek bir kayak merkezinde kaymak istemeleri oldu.