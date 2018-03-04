1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

79 yaşında, 10 çocuk ve 50 torunu var ama kimliği yok

Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan 10 çocuk, 50 torunu sahibi kimliksiz Türkan Uçar (79), kimlik sahibi olmak istediğini belirtti. Uçar, çocuklarının, vefat eden eşinin resmi nikahlı karısı 8 çocuk annesi Emine Uçar'ın adına kayıtlı olduğunu söyledi
04 Mart 2018 10:55
Yazdır
79 yaşında, 10 çocuk ve 50 torunu var ama kimliği yok

Kumlu'da çocukları ve torunları ile yaşayan Türkan Uçar, doğumundan önce babası Recep'i kaybetti, 2 yaşındayken de annesi İda tarafından terk edildi. Amcalarının himayesinde yaşayan, Ahmet Uçar ile evlenen, ancak resmi nikahı olmayan Türkan Uçar'ın 10 çocuğu dünyaya geldi. Bu çocuklarından da 50 torunu oldu.

Türkan Uçar, amcaları tarafından sahiplendiğini ve hala kimliğinin olmadığını söyleyerek, "Küçüktüm, beni annem terk etti ve amcalarım büyüttü. Hiç kimse bana kimlik çıkartmadı. Ben Türküm, hatta herkes beni Türkiye diye tanır. Bana kimlik verilmesini istiyorum, bana ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yardım eder" dedi.

Türkan Uçar, dünyaya getirdiği 10 çocuğun ise bir süre önce yaşamını yitiren eşi Ahmet Uçar'ın 8 çocuklu resmi nikanlı karısı Emine'nin adına kayıtlı olduğunu söyledi.

KİMLİK ÇIKARILMAMIŞ

Annesinin Hatay'ın anavatana katıldığı 1939 yılında doğduğunu söyleyen oğlu Yusuf Uçar (31), "Annem 79 yaşında olup, en büyük çocuğu da 55 yaşındadır. O tarihlerde, belki kız çocuğu olduğu için ya da farklı nedenlerle her nasılsa kimlik çıkarılmamış. Ömrünün şu günlerinde bir kimlik sahibi olması için 15 yıldır uğraşıyoruz. Maalesef kimlik alamadık. Herhangi bir menfaat peşinde değiliz. Annem parkinson hastasıdır. Bu nedenle gittiğimiz hastanelerde vatansız olarak görülüyor ve sağlık hizmeti alamıyor. Hatta paramızla dahi olsa, muayene ve tedavi olamıyor. Annem vatansız değildir. 10 çocuğu ve 50 torunu var. Bu durumda bizi üzüyor. Bu nedenle kimlik çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

Ferhat DERVİŞOĞLU

Doğan Haber Ajansı
Bu haber 163 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kar yağmayınca çocuklar çığ bölgesinde kızaklarla kaydı
04 Mart 2018 10:52		 'Abdülhamid'i anlamak, Türkiye'nin son 15 yılını anlamak demektir'
04 Mart 2018 10:49
Direksiyonda göz kırpmak ölüme götürebilir
04 Mart 2018 10:11		 Yardım melekleri AKUT kadınları
04 Mart 2018 09:18
Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Suriyelilerin yarısı dönmez
04 Mart 2018 08:05		 Cinsel istismarda ailelerin utanç tablosu
04 Mart 2018 08:00
Yaşam alanlarımız Kuzey'e kayacak
04 Mart 2018 07:40		 Fatih Camii'nde eller Afrin için semaya açılıyor
04 Mart 2018 07:15
Sancar ailesinden ikinci başarı
04 Mart 2018 06:40		 Ülke genelinde yağmur var -Haritalı
04 Mart 2018 06:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık personeli, unvan değişikliği sınavında, sözlü sınavdan mağdur oldu
Sancar ailesinden ikinci başarı
Ak Parti-MHP ittifakının süresini açıkladı
AVM inşaatı, okulun altını köstebek gibi oydu
Muhalefet cephesinde ittifak kulisleri hızlandı
Asayiş kontrolünde onlar da sahaya indi
Yaşam alanlarımız Kuzey'e kayacak
Cinsel istismarda ailelerin utanç tablosu
4 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları
Reina davasında yazışma krizi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iskeletor 1
beğenilmeyen başlıkların anında silinmesi 6
pardon 2
ilhan deliktaş 1
02.03.2018 panathinaikos vs olympiakos maçı 5
heaven 1
yazık kimin çocuğuysa 1
hafta sonu yapacak bir şey bulamamak 1
Cemre düştü 2
vagon 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam