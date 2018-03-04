1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP'li Tanrıkulu: Koalisyon ile ittifak ayrı konulardır

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, 'koalisyon' ve 'ittifak'ın farklı konular olduğunu belirterek, CHP-HDP-İP ve SP'nin gizli toplantılarla ittifak arayışlarında olduğunu öne sürdü
04 Mart 2018 11:00
Yazdır
MHP'li Tanrıkulu: Koalisyon ile ittifak ayrı konulardır

İzmir'de MHP Bornova İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği programda 500 kişiye MHP rozeti takıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile sınır güvenliğini korumaya çalıştığını belirterek, Türkiye'nin uzun zamandır PKK/FETÖ terör örgütleriyle mücadele ederken diğer yandan da Batılı ülkelerin iki yüzlülüğü, çifte standartları ile boğuştuğunu öne sürdü. Tanrıkulu, "Üzerinde hassasiyetle titremek zorunda olduğumuz milli bekamızdır. Tarihi haklarımız layıkıyla korunmazsa, akıbeti irademiz değil, ihanet lobisi tayin edecektir. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde açılmak istenen terör koridorunun kesilmesi ve kurulması planlanan terör devletinin engellenmesi için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştır. Kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Buradaki amaç sınır güvenliğimizdir" dedi. Tanrıkulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Siyaset yapacak ülke kalmazsa, neyin siyasetini, muhalefetini yapacağız? Gün birlik olma günüdür, gün beraberce ülkemizi savunma ve dik duruş gösterme günüdür" sözünü hatırlatan Tanrıkulu, "Bizim milliyetçilik anlayışımız; başkalarının olduğu gibi Fransız filozoflarına değil, tarihi özümüze dayalı bir milliyetçiliktir. Bizim milliyetçiliğimizde Türk vardır, Türklük vardır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardır" dedi.

MHP'li Tanrıkulu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile barajın fiilen yüzde 50+1'e çıktığını, siyasi partilerin uzlaşmaktan, seçim sonrası değil seçim öncesi ahlaki bir ittifak kurmaktan başka seçeneğinin kalmadığını ileri sürerek, "Koalisyon ile ittifak aynı şey değildir. Koalisyon seçimden sonra çıkan tablonun dayattığı siyasi bir durumdur. İttifak ise siyasi partilerin ortak bir çalışma programı etrafında seçmene yani milletimize yaptığı bir deklarasyondur" dedi.

MHP İzmir Milletvekili Tanrıkulu, MHP'li eleştirenlerin kendi aralarında ittifak temelleri attığını iddia etti ve CHP-HDP-İP ve SP'nin gizli toplantılar yaptığını ileri sürdü. Tanrıkulu, şöyle konuştu:"CHP öncelikle tarihi ile yüzleşmelidir. 1960'lı yıllarda Demokrat Parti ile sandıkta başa çıkamayacağını anlayan CHP, o dönemde geniş çaplı bir siyasi ittifak oluşturmanın peşine düşmüştür. Bu kapsamda CKMP (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi) ile Demokrat Partiye karşı güçlü bir ittifak oluşturmak adına görüşmeler yapmışlardır. İttifaklar konusunda bir başka örnek ise 1991 yılında gerçekleşen ittifaktır. O dönemde bir tarafta RP, MÇP ve IDP ittifak yaparken, aynı seçimde SHP de, şimdi HDP'nin benzeri HEP ile ittifak yapmıştır. 1995 seçimlerinde ANAP ile BBP, ANAP çatısı altında ittifaka gitmişlerdir. CHP 2007'de bu sefer DSP ile ittifaka gitmiştir. Bir diğer ittifak ise son seçimlerde SP ile BBP arasında yapılan ittifaktır. Bunların hepsinde kanuna karşı hile yapılmıştır. Yani o günkü ittifakların yasal bir zemini bulunmamaktaydı. Bizim yaptığımız ise; o dönemlerde olduğu gibi kanunları arkadan dolaşmak değil, tam tersine kanuni bir çerçevede ittifak müessesesini milletimizin önüne koymaktır. Milletimiz oyunu atmadan önce ittifakı şeffaf bir şekilde değerlendirebilecektir."
Doğan Haber Ajansı
Bu haber 1,475 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meclis'te bu hafta gündem 'İttifak'
04 Mart 2018 11:53		 Bakan Demircan: Mühimmatı kendimiz üretiyoruz
04 Mart 2018 11:06
Ak Parti-MHP ittifakının süresini açıkladı
04 Mart 2018 08:55		 Muhalefet cephesinde ittifak kulisleri hızlandı
04 Mart 2018 08:35
Seçim ittifakları Avrupa'da da var
04 Mart 2018 07:50		 Muhalefette ittifak savaşları
04 Mart 2018 07:30
Ankara-Washington hattındaki temaslar başlıyor
04 Mart 2018 06:30		 4 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları
04 Mart 2018 00:01
Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığına aday mı oluyor?
03 Mart 2018 23:11		 İşte Afrin'de kullanılan milli silahlar
03 Mart 2018 22:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık personeli, unvan değişikliği sınavında, sözlü sınavdan mağdur oldu
Ak Parti-MHP ittifakının süresini açıkladı
Asayiş kontrolünde onlar da sahaya indi
Sancar ailesinden ikinci başarı
AVM inşaatı, okulun altını köstebek gibi oydu
Muhalefet cephesinde ittifak kulisleri hızlandı
31 bin genç çiftçiye hibe desteği
Gözaltına alındı, suçsuz olduğu 1,5 yıl sonra anlaşıldı
SSM, Robot asker yapımı için proje başvurusu alıyor
Yaşam alanlarımız Kuzey'e kayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çarşaf 1
narin yarim 1
ses sistemi 1
baskın 1
supporters tarzı entry yazma rehberi 1
josef de souza 1
sahasında 9 kişilik takımı 2 kez yenememek 2
beğenilmeyen başlıkların anında silinmesi 6
varan 2
heaven 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam