1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otomotiv ihracatında yine tüm zamanların rekoru geldi

Türkiye ihracatının 12 yıldır üst üste lider sektörü otomotiv endüstrisi yeni bir rekora imza attı
04 Mart 2018 11:02
Yazdır
Otomotiv ihracatında yine tüm zamanların rekoru geldi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Şubat ayında yaklaşık yüzde 26 artışla 2,8 milyar dolar ihracata imza atan sektör, aylık bazda tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı. Toplam ihracatın beşte birinden daha fazlasını tek başına gerçekleştiren sektör, AB ülkelerine yüzde 26, ülke olarak en büyük pazar Almanya'ya da yüzde 22, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine de yüksek oranlı artışlar kaydetti.

Otomotiv yan sanayide artış 28 oldu

Şubat ayında mal grupları bazında Otomotiv Yan Sanayi ihracatı yüzde 28 artarak 937 milyon dolar, Binek Otomobil ihracatı yüzde 15 artışla 1 milyar 69 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 50,5 yükselerek 578 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 4 artarak 131 milyon dolar oldu.

Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracat yüzde 21 artarken, Fransa'ya yüzde 22, İtalya'ya yüzde 23, Romanya'ya yüzde 39, Birleşik Krallık'a yüzde 29, ABD'ye yüzde 42 ihracat artışı kaydedildi.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan İtalya'ya ihracat yüzde 38 artarken, Belçika'ya yüzde 58, Slovenya'ya yüzde 152, Polonya'ya yüzde 26 ihracat artışı, Almanya'ya yüzde 13 ihracat düşüşü yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 51, yine önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 46, Slovenya'ya yüzde 57, Almanya'ya yüzde 163, Hollanda'ya yüzde 71 İspanya'ya yüzde 100 artış oldu.

Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yüzde 37 ihracat artışı görülürken, diğer önemli pazar Fransa'ya yüzde 59 düşüş görüldü.

Almanya'ya ihracat yüzde 22 arttı

Şubat ayında ülke bazında en büyük pazar olan Almanya ihracat yüzde 22 artışla 409 milyon dolar oldu. Almanya'ya yönelik artışta yan sanayi ihracatının yüzde 21, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 163 artması etkili oldu. İkinci pazar İtalya'ya yüzde 24 artışla 320 milyon dolar, üçüncü büyük pazar Birleşik Krallık'a ihracat da yüzde 21 artışla 280 milyon dolar oldu.

Yine Fransa'ya yüzde 12, İspanya'ya yüzde 19, Belçika'ya yüzde 34, Slovenya'ya yüzde 91, Polonya'ya yüzde 35, Hollanda'ya yüzde 36 ihracat artışı yaşanırken, ABD'ye yönelik ihracat ise yüzde 7 düştü.

İtalya'ya yönelik artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 38, yan sanayi ihracatının yüzde 23 artması etkili olurken, Birleşik Krallık'a eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 51, Fransa'ya da yan sanayi ihracatının yüzde 22, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının da yüzde 46 artması etkili oldu.

AB ülkelerine ihracat yüzde 26 arttı

Ülke grubu bazında da Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat yüzde 26 artışla 2,2 milyar dolar oldu. AB ülkeleri ihracattan yüzde 79 pay aldı. Yılın ikinci ayında alternatif pazarlar arasındaki Ortadoğu Ülkelerine yüzde 20, Afrika ülkelerine yüzde 56 ihracat artışı yaşandı.

İhlas Haber Ajansı
Bu haber 711 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otomotiv pazarında şubat rakamları açıklandı
02 Mart 2018 13:13		 Trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 14 arttı
02 Mart 2018 10:13
Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı yüzde 14 arttı
01 Mart 2018 10:13		 Yerli otomobile babayiğit CEO
01 Mart 2018 07:25
İkinci ele indirim hamlesi
01 Mart 2018 06:20		 Renault'dan 16 yaş ve üzeri araç sahiplerine fırsat
27 Şubat 2018 10:34
İkinci elde 8 milyon araç satışı bekleniyor
26 Şubat 2018 11:32		 Türkiye yerli otoda Vietnam'a örnek oldu
26 Şubat 2018 06:40
Kar yağmaması en çok onları vurdu! Satışlar düştü
25 Şubat 2018 20:08		 'Otomotiv yan sanayisinde yeni bir yatırımımız olabilir'
25 Şubat 2018 18:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık personeli, unvan değişikliği sınavında, sözlü sınavdan mağdur oldu
Ak Parti-MHP ittifakının süresini açıkladı
Asayiş kontrolünde onlar da sahaya indi
Sancar ailesinden ikinci başarı
AVM inşaatı, okulun altını köstebek gibi oydu
Muhalefet cephesinde ittifak kulisleri hızlandı
31 bin genç çiftçiye hibe desteği
Gözaltına alındı, suçsuz olduğu 1,5 yıl sonra anlaşıldı
SSM, Robot asker yapımı için proje başvurusu alıyor
Yaşam alanlarımız Kuzey'e kayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çarşaf 1
narin yarim 1
ses sistemi 1
baskın 1
supporters tarzı entry yazma rehberi 1
josef de souza 1
sahasında 9 kişilik takımı 2 kez yenememek 2
beğenilmeyen başlıkların anında silinmesi 6
varan 2
heaven 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam