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Bakan Demircan: Mühimmatı kendimiz üretiyoruz

AK Parti Vezirköprü 6.Olağan İlçe Kongresinde konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Vezirköprü Devlet Hastanesi inşaatının 2018 yılında bitirileceğinin ve Vezirköprü-Havza karayolunun yapılacağının müjdesini verdi
04 Mart 2018 11:06
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Bakan Demircan: Mühimmatı kendimiz üretiyoruz

Vezirköprü'nün en önemli önceliklerinden olan devlet hastanesi konusuna değinen Bakan Demircan, "Devlet bir işi yaptırmak için ödeneğini ayırıyor ve ihalesine çıkıyor. En düşük fiyatı verene de gel bu işi yap diyor. Burada müteahhidin iflas etmesinden dolayı ortaya çıkan sorunlar oluyor. Önce bu müteahhidin haklarını da koruyarak tasviyesi başlıyor, bu bir süreç. Sonra tekrar ihale süreci başlıyor, burada da zaman geçiyor. Sonra itirazlar olursa tekrar bu da bir sürü zamana yansıyor. Şimdi Vezirköprü Devlet Hastanesi de Mart ayı içerisinde ihaleye çıkacak. Yaklaşık 45 günlük bir askı süresi var. Eğer bu sürede itirazlar olmaz ise Mayıs ayında tekrar yapımına başlanır. Merak etmeyin 2018 yılı içerisinde hastaneyi tamamlayıp Vezirköprü'ye kazandıracağız" dedi.

Vezirköprü-Havza karayolunun yapılacağını da hatırlatan Bakan Demircan, "25-30 kilometrelik bir yol. AK Parti hükümeti için çok küçük bir şeydir. Buranın ilk bölümünün projesi tamamlandı. Merak etmeyin bu yolu da yapacağız" diye konuştu.

Gündeme ilişkin konulara da değinen Demircan, Türkiye'nin daha düne kadar savunma sanayisinin dışa bağımlı olduğunu ifade ederek, Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan mühimmatın yüzde 90'ından fazlasını kendisinin yaptığını, bütün savunma sanayisinde ise yerliliğin yüzde 65'in üzerine çıktığını söyledi.

Bakan Demircan, ''Bu bölgeye saldıran sırtlanlar biliyor ki aslanın yavrusu büyüyünce aslan oldu. Şimdi o aslan yavrusu büyüdüğü için telaşa kapıldılar ama onlar istemese de bu coğrafyada aslan, üzerine düşeni yapacaktır. Böyle zor coğrafyada hem tutunmak hem varlığını sürdürmek, beka problemini çözmek hem de kalkınmak, gelişmek, güçlenmek ve bu gücünden mazlumların, komşuların, diğer insanların ihtiyaçlarını istifade ettirmek fevkalade büyük bir iştir. Böyle büyük bir işi başarmak, büyük lider Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında ve böyle büyük bir milletin desteği ile olur. Bu gayret başarıya ulaşacaksa bu zafer, milletin zaferi olacaktır" şeklinde konuştu.

Osmanlı Padişahı Abdülhamid Han'ın hatıralarında, "Atalarımız çadırı sırtlanların yolu üzerine kurmuştur. Burada güçlü olursanız dünyaya yön verirsiniz. Zayıf olursanız ayak altında kalırsınız." Sözlerini hatırlatan Demircan, "Bu, gerçekten öyle. Burası öyle bir coğrafya. Bu coğrafyada zayıf devlet yaşayamaz. Güçlü olmak zorundayız. İşte bu yolda gayret eden bir aziz milletin başarı hikayesidir " dedi.

AK Parti Vezirköprü 6.Olağan İlçe Kongresinde AK Parti Genel Merkezinin İlçe Başkan Adayı olarak belirlenen ve kongeye tek aday olarak giren Mehmet Kurt delegelerin tamamının oyunu alarak AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı seçildi.

Kongreye, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, AK Parti Vezirköprü eski İlçe Başkanı Halil İbrahim Doğan, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, parti yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, delegeler ve partililer katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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