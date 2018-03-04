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31 bin genç çiftçiye hibe desteği

2016-2017 yıllarında 31 bin 45 genç çiftçiye, destekleme programı kapsamında 931 milyon lira hibe verildi. Bu yıl da 503 milyon lira hibe desteği sağlanacak
04 Mart 2018 11:20
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31 bin genç çiftçiye hibe desteği

Genç Çiftçi Destekleme Programı'ndan, 2016-2017 yıllarında 31 bin 45 genç çiftçi yararlandı. Bu çiftçilere 931 milyon 350 bin lira hibe yardımı yapıldı. Genç çiftçilere, bu yıl da 503 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, TBMM Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla Kurulan Araştırma Komisyonu için bilgi notu hazırladı.

Buna göre, 26 Şubat 2016 yılında yürürlüğe konulan Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında, 18-40 yaş arası çiftçilere 30 bin liraya kadar, proje karşılığı hibe veriliyor. 2016-2018 yılları arasına kapsayan program kapsamında yaklaşık 48 bin 100 genç çiftçiye toplam 1 milyar 443 milyon lira hibe desteği verilmesi planlanıyor.

Bu desteklerden 2016-2017 yıllarında 31 bin 45 genç çiftçi yararlandı. Bu çiftçilere 931 milyon 350 bin lira hibe ödendi. Destekler, bu yıl da verilmeye devam edilecek. 2018 yılı bütçesinden genç çiftçilerin desteklenmesine yönelik 503 milyon lira ödenek ayrıldı.

Destekler, "büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, tesis yapımı, arıcılık, kanatlı yetiştiriciliği, mantarcılık, kontrollü örtü altı tesisi, coğrafi işaretli olan gıdaların üretimi, ipek böcekçiliği, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, açık alanda süs bitki yetiştiriciliği, meyve bahçesi, bağcılık, meyve üretimi" alanlarında veriliyor.

2016 yılında 71, 2017 yılında 40 olmak üzere 111 genç çiftçiye bağcılık projesi için 3 milyon 330 bin lira hibe desteği sağlandı.

Alp Özden
Anadolu Ajansı
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