Şehir hayatından sıkıldı, köyüne dönüp girişimci oldu

Mersin'de, eşinin işi nedeniyle ilçe merkezine taşınan ancak şehir hayatını sevmeyince Toros Dağları'nın eteklerindeki köylerine dönen 30 yaşındaki Yeter Tiken, günlük yumurta ihtiyaçlarını gidermek için kurduğu kümesi zaman içerisinde aldığı devlet desteğiyle tavuk çiftliğine dönüştürerek girişimci oldu.

Çamlıyayla ilçesine bağlı Darıpınarı köyünde 2008 yılında Ramazan Tiken ile hayatını birleştiren Yeter Tiken, eşinin bir işletmede işe girmesi nedeniyle Tarsus ilçesine taşındı.

Yaklaşık 3 yıl boyunca kent merkezinde geçimlerini sağlamaya çalışan Tiken çifti, şehir hayatını sevmemeleri nedeniyle köye dönme kararı aldı. Köye dönünce Ramazan Tiken bulduğu bir işte çalışırken, eşi Yeter Tiken ise günlük yumurta ihtiyaçlarını gidermek için tavuk beslemeye başladı. Aradan geçen sürede tavuk sayısını artırarak tanıdıklarına yumurta satmaya başlayan Tiken, bu alanda girişimde bulunabileceğini anlayınca araştırma yaptı.

Tiken, 2017 yılında kırsal kalkınma destekleri kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'ne başvurarak 30 bin lira hibe desteği aldı.

Toros Dağları'nın eteklerindeki kümesini, aldığı destekle 6 dönüm arazi üzerine kurulu tavuk çiftliğine dönüştüren Tiken, 2 bin tavuğun yer aldığı çiftliğinden çevre ilçelere yumurta satışı yapar hale geldi.

"Başarımın gururunu yaşıyorum"

Yeter Tiken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlendikten sonra Tarsus'ta oturmaya başladıklarını ancak şehir yaşamını sevmemelerinin adeta hayatlarını değiştirdiğini söyledi.

Tiken, geçmişte maddi sıkıntılar yaşarken devlet desteğiyle işletme sahibi konumuna geldiğini aktararak şunları söyledi:

"Şimdilerde kendi sigortamı da yatırıyorum. Bir kadın olarak bunu başarmanın gururunu yaşıyorum. Kendi ihtiyacımız için girdiğimiz tavuk işinde şu anda çevre ilçelerdeki market ve işletmelere yumurta satışı yapıyoruz. Satışlarımızda köyümüzün adını kullanıyoruz. Bu sayede hem işimizi büyüttük hem de köyümüzün tanıtımına katkı sağladık. İşimizi devam ettirerek yumurtalarımızı çevre illere de satma hedefindeyiz."

SERKAN AVCI