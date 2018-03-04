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'Minik patileri' korumak için seferber oldular

Erzurum'da bir grup üniversite öğrencisi, soğuk havalarda otomobillerin motor kısmına giren kediler başta olmak üzere sokak hayvanlarını korumak amacıyla cadde ve sokaklarda durdurdukları sürücüleri uyarıp, broşür dağıttı
04 Mart 2018 12:31
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'Minik patileri' korumak için seferber oldular

Erzurum'da bir grup üniversite öğrencisi, soğuk havalarda otomobillerin motor kısmına giren kediler başta olmak üzere sokak hayvanlarını korumak için "Kaputa vur, bir canlı sığınmış olabilir" sloganıyla adeta trafik polisi gibi davranıp, durdurdukları sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Atatürk Üniversitesi Hayvanseverler Kulübü üyesi yaklaşık 40 üniversite öğrencisi, soğuk hava nedeniyle ısınmak ya da korunmak için otomobillerin motor kısmına giren hayvanları korumak amacıyla "Kaputa vur, bir canlı sığınmış olabilir" projesi hazırladı.

Proje için rektörlükten de destek alan öğrenciler, hazırladıkları broşürleri üniversite yerleşkesinde ve kentte sokak sokak gezerek dağıttı.

Zaman zaman trafik polisi gibi sürücüleri durduran kulüp üyeleri, sürücülerden sokak hayvanlarını korumak için otomobillerini çalıştırmadan önce kaputa vurmalarını istedi.

Kulüp Başkanı Tuğçe Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlarda farkındalık oluşturup hayvanları korumayı amaçladıklarını söyledi.

Hayvanların da insanlar gibi can taşıdığına işaret eden Güner, "Erzurum gibi soğuk şehirde minik patileriyle karlı zeminde dolaşan ya da karların üzerinde yatan bir hayvan gördüğümüzde vicdanımız sızlıyor. Soğuk havalarda hayvanlar otomobillerin kaputuna girip ısınmaya çalışmak isterken zarar görebiliyor veya bu hareketleri ölümle sonuçlanabiliyor. Bunları önlemek için sürücüleri uyarıyoruz." dedi.

- "Hayvanların sesi oluyoruz"

Yoldan geçen arabaları durdurarak broşür dağıttıklarını aktaran Güner, "Sürücülerimize otomobillerini çalıştırmadan önce kaputa vurmalarını talep ediyor ve hayvanları korumak için hatırlatmalarda bulunuyoruz. Lütfen otomobilimizin kaputuna vurmadan, hayvanları uyarmadan araçları çalıştırmayalım. Hayvanlar bizler gibi duygu ve sıkıntılarını ifade edemiyor. Bu anlamda bizler hayvanların sesi oluyoruz." diye konuştu.

Hayvanların zarar görmemesi için çeşitli projeler hazırladıklarını ve Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ile Büyükşehir Belediyesinden de her zaman destek gördüklerini anlatan Güner, bu projenin diğer illerde de yaygınlaştırılmasını istedi.

Grubun etkinliğine katılan üniversite öğrencilerinden Ethem Doğan da "Erzurum'da kaputa sıkışıp yaralanmış şekilde vakayla çok karşılaştık. Diğer soğuk illerde de bu tarz vakalar oluyordur. Bu nedenle 'Kaputa vur' projesi çok önemli. Yaptığımız aktivitelerle insanların daha dikkatli davranmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

- Sürücülerden hayvanseverlere destek

Sürücülerden Güray Okyar, öğrencilerin etkinliğinin çok önemli olduğunu belirterek, "Hayvanları korumak insanlığın vazifesi. Çok güzel bir uygulama yapıyor arkadaşlar, soğuktan korunmak amacıyla park halindeki araçlara sığınan hayvanlar için seferber olan arkadaşları tebrik ediyorum. " dedi.

Diğer sürücüler de hayvansever öğrencilere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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