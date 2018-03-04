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Köstebek 7 bin defa ByLock'a bağlanmış
Gürcistan üzerinden yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ'nün NATO köstebeği Tevfik Mutlu'nun 2015'te Malatya'da yapılan düğününde şahitliğini Pensilvanya'dan özel olarak gelen örgüt elebaşının akrabası Burhan Gülen'in yaptığı belirlendi
Malatya 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mutlu, geçtiğimiz hafta Sincan 2.Nolu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin (SEGBİS) ile mahkemeye ifade verdi.
NATO'nun Malatya Kürecik Üssü'nde çevirmenlik yapan ve FETÖ elebaşı Gülen ile yakın ilişkilere sahip olduğu belirlenen Mutlu, FETÖ'nün üst yapılanması içinde yer alan kişilerle kurmuş olduğum irtibatın şahsi tanışıklığından olduğunu anlattı.
Mutlu'nun üzerine kayıtlı telefonlardan 7 bin 242 defa ByLock'u kullandığı belirlendi. Mahkeme, Mutlu'nun tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.
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