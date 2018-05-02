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Maaşına her haciz gelene disiplin cezası verilir mi?

Adalet Bakanlığı, maaşına her haciz gelen Devlet memuruna disiplin cezası verilmesi şeklindeki 53 yıllık uygulamasını kaldırdı
02 Mayıs 2018 10:08
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Maaşına her haciz gelene disiplin cezası verilir mi?

Maaşına icra borcundan dolayı haciz gelen Devlet Memurlarına 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125. B-k maddesine göre Kınama cezası verilmekteydi.

Söz konusu ceza şekli bir ceza olarak görülmekte, maaşına haciz gelen Devlet Memuruna sebebi araştırılmadan verilmekteydi. Adalet Bakanlığı Devlet Memurları Kanununda belirtilen cezayı şekli suç olmaktan çıkardı ve değerlendirmeye alıp, Disiplin Kurulunda ceza verilmemesi yönünde ilk kararını verdi. Disiplin kurulu toplantısına memurun sendikasını temsilen Avukat Osman Yıldız katıldı

Her ne kadar Danıştay ve İdare Mahkemelerinde lehe kararlar olsa da, Bakanlık tarafından mahkemeye gerek kalmadan memurun lehine karar verilerek uzun süre devam eden uygulama sona ermiş oldu.

Memurlar.Net - Özel

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