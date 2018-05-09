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MEB'den Temininde güçlük yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu fen liselerinde görev yapan öğretmenlere ayrıca bir onaya gerek kalmaksızın temininde güçlük zammı verilebileceğini belirtti
09 Mayıs 2018 00:04
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MEB'den Temininde güçlük yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdiği resmi yazıda, anadolu statülü eğitim kurumlarında görev yapan yöneticiler, yabancı dil öğretmenleri ve fen grubuna dahil ders öğretmenleri ile fen liselerinde görev yapan yöneticiler ve fen grubuna dahil ders öğretmenlerinin tamamının, sınav kazanıp kazanmadıklarına bakılmaksızın ve ayrıca bir onay alınmasına gerek olmaksızın söz konusu temininde güçlük zammından yararlandırılmaları gerektiğine karar verdi.

İŞTE MEB'İN YAZISI

Memurlar.Net - Özel

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