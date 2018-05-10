Görevde yükselmede, alt görevde çalışma süresinden ne anlaşılmalıdır?

Soru: Merhabalar. Bulunduğum kurum 2018 yılında YÖK merkezi sınav şef duyurusunda bulundu. 13 yıllık devlet memuruyum. 11 yılı hizmetli kadrosunda çalışıp, 2 yıl 4 aydan beri bilgisayar işletmeni kadrosunda çalışıyorum. Bulunduğum kurum şeflik genel şartlarında; GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR : Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için; "a) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak, b) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, ilgilinin başvurulan kadroya ilişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu hizmet süresinin en az bir yılını kurumda geçirmiş olmak, c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak" şartları aranıyor. Sormak istediğim husus, Yönetmeliğin 7'nci maddesinde belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak şartında, daha önce hizmetli kadrosunda çalışmış olduğum 11 yılımın dahil edilip edilmeyeceğidir. Konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim. Kolay gelsin.

Cevap: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in "Hizmet süresi" başlıklı 6 ncı maddesinde, "Kurumlar, görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arar. İlan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürelerin en az altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması esastır. Kurumlar atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen süreleri dikkate alarak belirler." hükmü mevcuttur. Genel Yönetmeliğin 15 inci maddesinde de, "İl özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için İçişleri Bakanlığı; yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarındaki personel için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olmak üzere kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracakları yönetmelikle düzenler." hükmü vardır. 657 sayılı DMK'nın 68/B maddesi, 1, 2, 3 ve 4. dereceli kadrolara atanacaklara ilişkin bir maddedir. Bu maddeye göre, 3. ve 4. dereceli kadrolara atanabilmek için, dört yıllık yükseköğrenim mezunlarının 8 yıl; dört yıldan daha az süreli yükseköğrenim mezunlarının ise 10 yıl hizmet süresine sahip bulunması gerektiği belirtilmiştir. 1. ve 2. dereceli kadrolar için bu süreler dört yıllık yükseköğrenim mezunları için 10 yıl; dört yıldan daha az süreli yükseköğrenim mezunları içinse 12 yıldır. Bu sürelerin hesaplanmasında, 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan sürelerin tamamı dikkate alınır.

Bu hükümlerden şu sonuçlar çıkmaktadır:

1- Görevde yükselme mevzuatı üç farklı hizmet süresi öngörmektedir:

* Birincisi, alt görevlerde çalışma süresi dir. Bu alt görevlerin hangileri olduğu ve alt görev sürelerinin ne kadar olacağı, kurumsal yönetmeliklerde belirlenecektir.

* İkincisi, kurumda çalışma süresi dir. Bu süre, en az altı ay olmak üzere yine kurumsal yönetmeliklerde saptanacaktır.

* Üçüncüsü de toplam hizmet süresi dir. Bu süre, 657 sayılı DMK'nın 68/B maddesine göre hesaplanacaktır. Bu şart genel bir hükümdür. Kurumsal mevzuatta yer alması şart değildir. Ancak bazı kurumsal yönetmeliklerde, 8 yıldan daha fazla; örneğin 10, 12 veya 15 sene toplam hizmet süreleri de belirlenebilmiştir.

Tüm yükseköğretim kurumlarının ortak yönetmeliği olan "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" özelinde konuyu ele alırsak bu Yönetmeliğin;

* 6/a maddesinde yer alan "İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak" hükmü toplam hizmet süresini,

* 6/b maddesinde yer alan "...İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu hizmet süresinin en az bir yılını kurumda geçirmiş olmak" hükmü kurumda çalışma süresini,

* 7/c-2 maddesinde şef kadrosuna atanabilmek için öngörülen "İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolardan (Ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, fon saymanı, sayman, muhasebeci, memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı yardımcısı, anbar memuru, santral memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, satınalma memuru, ayniyat memuru, yurt yönetim memuru, tahsildar, mutemet, raportör, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi) birinde veya mühendis hariç olmak üzere unvan değişikliğine tabi kadrolardan (Mimar, şehir plancısı, bölge plancısı, avukat, jeolog, hidrobiyolog, hidrolog, jeomorfolog, fizikçi, jeofizikçi, matematikçi, istatistikçi, uçak kontrol makinisti, ekonomist, kimyager, heykeltıraş, arkeolog, astronom, kaptan, veteriner hekim, sosyal çalışmacı, biolog, psikolog, sosyolog, bakteriolog, fizyoterapist, diyetisyen, odyolog, pedagog, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, çocuk eğiticisi, sağlık fizikçisi, kütüphaneci, programcı, mütercim, antrenör, öğretmen, kameraman, sinema tv uygulayıcısı, sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknikeri, odyometrist, tıbbi teknolog, iş ve uğraşı terapisti, tekniker, teknik ressam, grafiker, restoratör, teknisyen, rasatcı, ressam, makinist, matbaacı, gemi adamı, fotoğrafçı, dekoratör, desinatör, imam, hemşire, hemşire yardımcısı, sağlık memuru, ebe, laborant, hayvan sağlık memuru, sağlık teknisyeni, laboratuvar teknisyeni, perfüzyonist, tıbbi sekreter, veteriner sağlık teknisyeni) birinde çalışıyor olmak" ve yine 6/b maddesinde yer alan "İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, ilgilinin başvurulan kadroya ilişkin 7 nci maddede belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak..." şartı ise alt görevlerde çalışma süresini

ifade etmektedir.

2- Kurumunuzda ve diğer kurumlarda hizmetli ve bilgisayar işletmeni kadrolarında çalıştığınız sürelerin tamamı, toplam hizmet süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaktadır. Kurumunuzda hizmetli ve bilgisayar işletmeni kadrolarında çalıştığınız süreler de kurumda çalışma süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaktadır. Alt görevlerde çalışma süresi ise belirlenmiş bulunan kadrolarda belirli bir süre çalışmış olunması gereken süreleridir.

Sonuç olarak, YÖK'ün görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinin 7/c-2 maddesinde, şef kadrosuna atanabilmek için alt görev olarak bilgisayar işletmeni unvanı sayılmış, ancak hizmetli unvanı sayılmamıştır. Dolayısıyla, hizmetli kadrosunda geçirdiğiniz sürelerin "alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak" şartında belirtilen üç yıllık sürenin hesaplanmasında dikkate alınamayacağı düşünülmektedir.