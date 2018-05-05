Halk eğitim merkezleri öğretmenlerinin mesleki çalışmaları yönetmelikle düzenlendi

1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan ve 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi " başlıklı 6. maddesi 3. fıkrasındaki; "(3) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir." hükümlerine göre öğretmenlere, öğretim yılı başında ve sonunda yapılan seminer (mesleki çalışma) çalışmalarına istinaden 15 saat ek ders ücreti ödenmektedir.

Bu ücret, öğretim yılı başında ve sonunda seminer (mesleki çalışma) çalışmaları yapmalarına rağmen halk eğitim merkezi öğretmenlerine ödenmemekteyken;

25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki " Yaygın eğitim kurumları öğretmenlerinin ek ders ücreti " başlıklı 24. maddesinde yaygın eğitim kurumları öğretmenlerine seminer ücreti ödenmesi öngörülmüştür.

İşte o madde;

"Yaygın eğitim kurumları öğretmenlerinin ek ders ücreti

Madde 24- (1) Öğretmenlere, öğretim yılı başında ve sonunda Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yaptıkları eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışma süreleri için iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapılması kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir."

Bu ücret 25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden, öğretim yılı sonunda, Haziran 2018 ayında yapılacak olan seminer (mesleki çalışma) çalışmalarına istinaden 15 saat ek ders ücreti ödenecektir.

Bu kapsamda 21/5/2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak 11 Nisan 2018 tarihli 30388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur.

11 Nisan 2018 tarihli 30388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği'nin "Mesleki çalışmalar" başlıklı 52. maddesinde yapılan düzenlemede;

"Mesleki çalışmalar

MADDE 52 - (1) Kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine kadar geçen sürelerde mesleki çalışma yaparlar. Mesleki çalışma programı, kurum müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyurulur. Kurum müdürlüğünce mesleki çalışma görevi verilenlere, bu süre zarfında kurs ve sınav görevi verilmez.

(2) Mesleki çalışmalarda;

a) Hayat boyu öğrenme ilke ve yöntemleri, yetişkinlerde öğrenme, yetişkin eğitiminde rehberlik, eğitim faaliyetlerinin planlanması, öğretim programları ile ilgili uygulama esasları, ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler ve benzeri konularda çalışmalar,

b) Bir önceki yılda yapılan eğitim faaliyetleri ile İl ve İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonları toplantılarında alınan kararların değerlendirilmesi çalışmaları ve yıl içinde gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleriyle ilgili çalışmalar,

c) Hayat boyu öğrenme kurumunun çalışma alanlarına uygun olarak araştırma, koleksiyon oluşturma ve arşivleme çalışmaları,

ç) Kurumun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre eğitim ve öğretimle ilgili diğer konularda değerlendirme çalışmaları,

d) Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu toplantılarıyla bunlarla ilgili iş ve işlemler,

e) Eğitim ve öğretim yılı değerlendirmesiyle yeni öğretim yılında uygulanacak yıllık çalışma programı, iş takvimi ve iş bölümüyle ilgili hazırlıklar,

f) Gerektiğinde Bakanlığın ilgili birimlerince hazırlanan plana göre farklı mesleki çalışma programları da, yapılır.

(3) Yönetici ve öğretmenler;

a) Ders kesiminden sonra yapılan mesleki çalışmanın ilk haftasında, kurum müdürlüğünce hazırlanan program çerçevesinde kendi kurumlarında mesleki çalışma yaparlar.

b) Ders kesiminden sonra yapılan mesleki çalışmanın ikinci haftası ve sonraki günlerinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince hazırlanan programa göre belli merkez/merkezlerde alanları ile ilgili mesleki eğitime tabi tutulurlar. İstemeleri halinde bu eğitimi farklı il/ilçelerde bulunan hayat boyu öğrenme kurumlarında alabilirler. Farklı il/ilçelerdeki çalışmalara katılacak öğretmenler, katılacakları il/ilçeyi önceden kurumlarına dilekçe ile bildirmek ve katıldığı mesleki çalışmayı belgelendirmek zorundadırlar.

c) Eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar geçen süre içerisinde yapılan mesleki çalışmalarda kurum müdürlüklerince hazırlanan program dahilinde kendi kurumlarındaki mesleki çalışmaya katılırlar." hükümlerine yer verilerek mesleki çalışmaların detayları düzenlenmiş oldu.

Yapılan düzenleme ile Haziran ayında yapılacak mesleki çalışmaların ikinci haftası ve devam eden günlerinde öğretmenlerin istemeleri halinde bu çalışmalarını görev yaptıkları yer dışında ki farklı il ve ilçelerde(memleketlerinde) yapma hakkı tanındı.

Ahmet KANDEMİR