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MEB, yönetici atamada, kendi çıkardığı yönetmeliğe uymuyor

MEB, yönetmelikte yer almamasına rağmen, 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdiği resmi yazıyla, yöneticilik görevinin sona ereceği hallere muafiyet getirdi.
07 Mayıs 2018 00:03
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MEB, yönetici atamada, kendi çıkardığı yönetmeliğe uymuyor

22.04.2017 Tarihli ve 30046 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Yöneticilik görevinin sona ereceği ve devam edeceği durumlar" başlıklı 1. maddesi (ç) bendinde; "(1) Yöneticilik görevi; ç) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve bir yıl veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin görevlendirme tarihi itibarıyla, bir yıldan az süreyle görevlendirilenlerin ise toplamda bir yılın dolduğu, tarihten itibaren sona erer." hükümleri bulunmaktadır.

Bu madde hükmünde okul/kurum yöneticilerinin kalıcı olması, bir başka yerde görevlendirmelerin önüne geçilerek kurumun asil yöneticisi ile yönetilmesi amaçlanmıştır.

Fakat Mili Eğitim Bakanlığı yayınladığı 12/04/2018 tarih ve 7512907 sayı yazısı ile bu madde hükmünün bazı şartlarda uygulanmamasını emretmiştir.

İşte o yazı;

Yazıdaki şartlar şunladır;

1- Fırat Kalkanı Bölgesinde koordinatör müdür olarak ya da Suriyeli çocuklara eğitim öğretim vermek üzere gezici eğitim merkezlerinde bir yıl veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin kadroların bulunduğu okul/kurumdaki yöneticilik görevleri sona ermeyecek.

2- Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında bir yıl veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin kadroların bulunduğu okul/kurumdaki yöneticilik görevleri sona ermeyecek.

Olağanüstü bir durum olduğu için Fırat Kalkanı Bölgesinde koordinatör müdür olarak ya da Suriyeli çocuklara eğitim öğretim vermek üzere görevlendirilenlerin muaf olma durumunu kabul etmek mümkün olsa bile Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarındaki görevlendirmelerdeki muafiyeti kabul etmek mümkün değildir.

Geriye ne kalıyor ki? MEB dışı Bakanlıklarda görevlendirme (Gençlik ve Spor Bakanlığı vs.) onu da zaten ek ders alamadıkları için kabul eden torpilli yok.

Diğer kurumlarda görevlendirilen öğretmenler ekders ücreti alabilir mi?

Peki, bu durum yasal mıdır?

Milli Eğitim Bakanlığı, Kanun ile yönetmelik ile getirilmeyen bir yıl veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin kadroların bulunduğu okul/kurumdaki yöneticilik görevlerini devam etmesi uygulamasını normlar hiyerarşisinde kanunların ve Yönetmeliklerin altında olan, sadece kanunları ve yönetmelikleri açıklamak ve detaylandırmak için çıkardığı Kılavuzlar, Genelgeler, Resmi Yazılar ve Talimatlar ile uygulamaya sokmaktadır. Hukuken bunun uygun olmadığını düşünüyoruz.

T.C. Anayasasının 124. maddesinde de belirtildiği gibi; bakanlıklar kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilmektedir. Normlar hiyerarşisinde Anayasa, yasaların ve yönetmeliklerin altında yer alan genelgelerin yasal düzenlemeleri genişletmek ve değiştirmek gibi bir işlevleri yoktur.

Norm hiyerarşisi içinde daha üst nitelikte norm olan Anayasa, yasalar ve yönetmeliklere uygunluğu zorunlu bulunan genelgelerin-yazıların üst normunda bulunmayan bir yıl veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin kadroların bulunduğu okul/kurumdaki yöneticilik görevlerinin devam etmesi uygulamasını, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Yöneticilik görevinin sona ereceği ve devam edeceği durumlar" başlıklı 1. maddesi (ç) bendindeki ruhuna aykırı olarak, resmi yazıyla yönetmeliği genişleterek uygulanır hale getiremez.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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