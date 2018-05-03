1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, KPSS'ye hazırlık kurs programları hazırladı

MEB, KPSS'ye hazırlık kurs programları hazırladı
03 Mayıs 2018 14:05
Yazdır
MEB, KPSS'ye hazırlık kurs programları hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığı; 11 Nisan 2018 tarihli 30388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği'nin "Destekleme ve yetiştirme kursları" başlıklı 59. maddesinin hükümlerindeki yetkiye dayanarak Bakanlık Makamının 20.04.2018 tarihli ve 7996834 sayılı onayıyla; yeni hazırlanan 2 kurs programını uygulamaya koydu.

İşte o madde;

Destekleme ve yetiştirme kursları

MADDE 59 - (1) Destekleme ve yetiştirme kursları Bakanlığa bağlı resmi/özel örgün eğitim kurumlarından mezun olanlara örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak açılan kurslardır. Açılan bu kurslara fiziki ve psiko sosyal gelişim seviyesi uygun olan örgün öğretim öğrencileri de katılabilir. Destekleme ve yetiştirme kursları, ilgili mevzuatına göre düzenlenir.

2) Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmi ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır.

3) Mezunlara yönelik kurslar halk eğitimi merkezlerinde açılır. Ancak halk eğitimi merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hallerde, diğer kurs merkezlerinde de kurs açılabilir."

KPSS'ye Hazırlık (Genel Yetenek-Genel Kültür Lisans )Kurs Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

KPSS'ye Hazırlık (Genel Yetenek-Genel Kültür Ön Lisans )Kurs Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haber 11,696 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ehliyet sınav sonuçları açıklandı
03 Mayıs 2018 10:59		 MEB, üniversiteye hazırlık için örnek sorular yayımladı
02 Mayıs 2018 21:16
MEB, şube müdürlüğü GY sonuçlarını açıkladı
27 Nisan 2018 16:16		 'MEBİM 147 hattından memnuniyet yüzde 90'
26 Nisan 2018 19:15
MEB, 25 Nisan itibariyle norm güncellemesine başlıyor
24 Nisan 2018 16:11		 Liselere girişte yeniliklere dikkat
20 Nisan 2018 09:17
Yurt dışında görev yapacak öğretmenlerin görev yeri belgesi açıklandı
18 Nisan 2018 14:21		 Yurt Dışında görevlendirilecek akademisyen başvuru sonuçları
17 Nisan 2018 17:26
MEB'den 'dershane' yerine kurs modeli
16 Nisan 2018 09:01		 MEB'in 2018 yatırım programı
13 Nisan 2018 18:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
CHP'de aday belli gibi... Tebrikleri kabul ediyor
Dolarda tarihi zirve: 4,24 TL
Enflasyon rakamları açıklandı
Ulaştırma Bakanı kendi ağzıyla söyledi, şimdilerde hatırlamıyor
Bahçeli: Bakanlar, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?
CHP'li İnce, adaylık iddialarına cevap verdi
Rektör, engelli raporu alıp, ucuz otomobil aldı
Başbakan'dan Bahçeli'nin çıkışına cevap
Bayram ikramiyesinden kimler faydalanabilecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
caner toygar'ın ak parti'den milletvekili aday adayı olması 3
sözlükteki durgunluk 1
işin ucuzuna kaçmak 5
seyirci kalmak 2
işyerinden geç çıkan kimse 1
hayallerde yaşamak 4
yolgeçen hanı 2
06.05.2018 akhisar bld.spor vs galatasaray maçı 3
serengeti milli parkı 2
sırtını dönmek 3
SON İLANLAR
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Bingöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Işıklar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Afyon Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çivril Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingel Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam