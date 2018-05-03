MEB, KPSS'ye hazırlık kurs programları hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığı; 11 Nisan 2018 tarihli 30388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği'nin "Destekleme ve yetiştirme kursları" başlıklı 59. maddesinin hükümlerindeki yetkiye dayanarak Bakanlık Makamının 20.04.2018 tarihli ve 7996834 sayılı onayıyla; yeni hazırlanan 2 kurs programını uygulamaya koydu.

İşte o madde;

Destekleme ve yetiştirme kursları

MADDE 59 - (1) Destekleme ve yetiştirme kursları Bakanlığa bağlı resmi/özel örgün eğitim kurumlarından mezun olanlara örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak açılan kurslardır. Açılan bu kurslara fiziki ve psiko sosyal gelişim seviyesi uygun olan örgün öğretim öğrencileri de katılabilir. Destekleme ve yetiştirme kursları, ilgili mevzuatına göre düzenlenir.

2) Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmi ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır.

3) Mezunlara yönelik kurslar halk eğitimi merkezlerinde açılır. Ancak halk eğitimi merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hallerde, diğer kurs merkezlerinde de kurs açılabilir."

KPSS'ye Hazırlık (Genel Yetenek-Genel Kültür Lisans )Kurs Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

KPSS'ye Hazırlık (Genel Yetenek-Genel Kültür Ön Lisans )Kurs Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.