1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2018 \ OHAL Komisyonu Kararları

OHAL Komisyonundan başkasına hat verenler için önemli karar

OHAL Komisyonu, başkasına hat veren bir öğretmenin görevine iadesine karar verdi.
02 Mayıs 2018 00:03
Yazdır
OHAL Komisyonundan başkasına hat verenler için önemli karar

OHAL Komisyonu, başkasına hat verenler için önemli bir karar aldı.

Bir öğretmen 10 yıl önce bir arkadaşına hat almış, arkadaşı da hattı başkasına vermiştir.

Hattın devri yapılmadığı için, Bylock'a bağlanan telefon numarası öğretmene ait olarak görünmüştür.

Cumhuriyet Savcılığı yaptığı soruşturmada, hattın başkası tarafından kullanıldığını tespit ederek, öğretmenle ilgili olarak takipsizlik kararı vermiştir.

OHAL Komisyonu, göreve iade için başvuran öğretmenin başvurusunu olumlu olarak sonuçlandırmış ve öğretmenin görevine iadesine karar vermiştir.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haber 104,088 defa okundu. 50 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
OHAL Komisyonundan iade kararı
30 Nisan 2018 16:59		 OHAL Komisyonu ne kadar detaylı inceleme yapıyor?
24 Nisan 2018 14:08
OHAL Komisyonu'ndan sendika ve zaman gazetesi aboneliği için karar
21 Nisan 2018 23:07		 OHAL Komisyonunun, Savcılıktan takipsizlik alanlara dair örnek kararı
20 Nisan 2018 00:05
Müdür, OHAL Komisyonu kararı sonrasında, memur olarak iade edildi
18 Nisan 2018 00:03		 OHAL Komisyonundan sendika için red kararı
30 Mart 2018 16:43
OHAL Komisyonunun verdiği bir kararı analiz ediyoruz
30 Mart 2018 09:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
CHP'de aday belli gibi... Tebrikleri kabul ediyor
Dolarda tarihi zirve: 4,24 TL
Enflasyon rakamları açıklandı
Ulaştırma Bakanı kendi ağzıyla söyledi, şimdilerde hatırlamıyor
CHP'li İnce, adaylık iddialarına cevap verdi
Bahçeli: Bakanlar, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?
Rektör, engelli raporu alıp, ucuz otomobil aldı
Başbakan'dan Bahçeli'nin çıkışına cevap
Bayram ikramiyesinden kimler faydalanabilecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cüneyt çakır 1
caner toygar 1
paspasın altına anahtar koymak 3
06.05.2018 akhisar bld.spor vs galatasaray maçı 3
kırpmak 2
Fazla poşet isteyince küsen market kasiyeri 5
4 partili muhalefet ittifakı 2
vincent janssen 1
sözlükte bugün 2
idal'in üç noktası 2
SON İLANLAR
Manyas Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Kayseri il milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Bingöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Işıklar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Afyon Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam