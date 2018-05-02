OHAL Komisyonundan başkasına hat verenler için önemli karar

OHAL Komisyonu, başkasına hat verenler için önemli bir karar aldı.

Bir öğretmen 10 yıl önce bir arkadaşına hat almış, arkadaşı da hattı başkasına vermiştir.

Hattın devri yapılmadığı için, Bylock'a bağlanan telefon numarası öğretmene ait olarak görünmüştür.

Cumhuriyet Savcılığı yaptığı soruşturmada, hattın başkası tarafından kullanıldığını tespit ederek, öğretmenle ilgili olarak takipsizlik kararı vermiştir.

OHAL Komisyonu, göreve iade için başvuran öğretmenin başvurusunu olumlu olarak sonuçlandırmış ve öğretmenin görevine iadesine karar vermiştir.