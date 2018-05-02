2 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in tarafından resmi törenle karşılanacak.

- Baş başa görüşecek ve heyetler arası görüşmelere katılacak iki lider, ardından iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza törenine iştirak edecek.

- Ulusal Mezarlığı ziyaret edecek Erdoğan, Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye-kyun ile görüşecek ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, mevkidaşı Moon Jae-in tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katılacak.

2- MHP TBMM Grubu, cumhurbaşkanı seçimi için aday belirlemek üzere toplanacak.

(TBMM/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Engelli Sporcular Atletizm Yarışması'na ve İstanbul Gençlik Festivali'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/12.00)

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tabiatın Kalbi Bolu Çalıştayı'na ve Abant Gölü'ne balık salımına iştirak edecek.

(Bolu/09.30/10.45)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, yeni üniversitelerin kurulmasına ilişkin kanun tasarısı görüşülecek.

- Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkan Yardımcısı ve Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Başkanı Murat Sönmez, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna WEF'in çalışmaları hakkında sunum yapacak.

- Japonya Devlet Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Teru Fukuı, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Mehmet Habib Soluk ile görüşecek.

- KİT Komisyonunda, Elektrik Üretim AŞ ve Soma Elektrik Üretim AŞ ile Türkiye Elektromekanik Sanayii AŞ'nin 2015-2016 yılı hesapları görüşülecek.

(14.00/11.00/14.00/15.00/11.00/12.30)

EKONOMİ

1- TÜİK mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 143 sanığın yargılanması, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda sürecek.

(İstanbul/10.00)

- 15 Temmuz'a ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 92 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanması Silivri Alibey Spor Salonu'nda sürecek.

(İstanbul/10.00)