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Dışişleri Bakanlığından Nijerya'daki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Mubi şehrindeki bir camide meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Mubi şehrindeki bir camide meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Nijerya'nın Mubi şehrinde bugün bir camiye düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mubi'de son 6 ay içinde ikinci kez gerçekleştirilen terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Nijerya Hükümeti ile Nijerya halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
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