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FETÖ'cülerden sosyal medyada kirli propaganda

FETÖ mağduru Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu: 15 Temmuz sonrası, uyuyan ajanlar olarak farklı alanlara sızdılar. Sosyal medyadan seçmenlerin kafasını karıştırmaya çalışacaklar
02 Mayıs 2018 06:10
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FETÖ'cülerden sosyal medyada kirli propaganda

FETÖ'nün TSK'da ilk tasfiye ettiği subaylardan eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, seçim sürecinde Türkiye'de en büyük tehlikenin yine FETÖ olduğunu söyledi. Tokmakoğlu, 2006'da İzmir'de bulunan flaş bellek soruşturması kapsamında TSK'dan tasfiye edilmiş ve general olmak üzereyken emekliliğe zorlanmıştı. İşte Tokmakoğlu'nun SABAH'a söyledikleri:

KENDİLERİNİ GİZLEDİLER

Seçim sürecinde Türkiye'ye yönelik en önemli tehdit, şüphesiz ki FETÖ. Propaganda yapar. Özellikle sosyal medya üzerinden etkili olur ve seçmenin kafasını karıştırır. Kendi beklentilerine uygun düşen her iki kesimi de zararlı sonuca sürükleyebilecek temaları işler. Hesabına gelen adaylara örtülü de olsa bir destek sağlar.

Bizler ilk kurbanlar olduk. Yerimize başta Akın Öztürk (Orgeneral, 15 Temmuz darbe girişiminin en yüksek rütbeli subayı) olmak üzere pek çok kişi yerleşti. Sonra sistemi tamamen ellerine geçirdiler. Bütün kumpas davaları peşi sıra geldi. Dolayısıyla bu örgüt, içinize girer ama siz bunu ya fark edemezsiniz ya da fark etseniz de bir şey yapamazsınız.

Geçmişte FETÖ'ye hizmet etmiş bir kesim, darbe girişimi sonrası bulabildikleri siyasi alanlara girerek hep kendilerini gizledi. Bir nevi uyuyan ajan konumuna geçtiler. İlk tehlike FETÖ'nün her alana sızabilme kabiliyeti. İkinci tehlike ise FETÖ ile mücadelenin henüz bitmediği hususu. Bunu iki alt başlıkta incelemek gerekiyor. Birincisi ABD kanadı, ikincisi ise yurtiçi.

İktidar değişirse bürokrasiye, iş alemine ve diğer alanlara yayılmak isteyeceklerdir. Bugün mahkemeleri devam edenleri dışarıya çıkarmak hatta ABD'deki terörist başını aklamak için çalışacaklar. FETÖ uyumuyor, çalışıyor.

FATİH ULAŞ

Sabah
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