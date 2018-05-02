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Bebek öldüren tekmenin bedeli ağır ceza
Adana'da geçen 2 Mart'ta, arkadaşlarıyla sokakta alkol alan Abdülkerim Başak (19), akraba ziyaretinden dönen ve yoldan geçen Suriye uyruklu Muhammed El Mansur'un kullandığı elektrikli bisiklete tekme attı
Adana'da geçen 2 Mart'ta, arkadaşlarıyla sokakta alkol alan Abdülkerim Başak (19), akraba ziyaretinden dönen ve yoldan geçen Suriye uyruklu Muhammed El Mansur'un kullandığı elektrikli bisiklete tekme attı.
Devrilen bisikletin arkasında oturan anne Zeynep Mahruk'un (19) kucağındaki 2 aylık bebek Esme El Mansur kafasını asfalt zemine çarptı. Hastaneye kaldırılan minik bebek kurtarılamadı.
Gözaltına alınan ve tutuklanan Başak hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcı, Başak hakkında, "Kasten öldürme ve basit yaralama" suçlarından ömür boyu hapis ve 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Kameraya yansıyan olayla ilgili suçunu itiraf eden vicdansız genç önümüzdeki günlerde Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
NAZAN ERDEM
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