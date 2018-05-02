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4 muhalefet partisi ittifakta anlaştı
Siyasette uzun süredir devam eden ittifak trafiği sonuç verdi. Akşam saatlerinde bir araya gelen CHP, İYİ Parti, SP ve DP liderleri ittifak konusunda anlaştı. Resmi açıklamanın perşembe günü yapılması bekleniyor. İttifakın ismine ise parti liderleri karar verecek
Muhalefette ittifak arayışı tamamlandı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, seçime ittifakla girecek.
Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın haberine göre dört partinin yöneticileri akşam saatlerinde bir araya geldi. Görüşmede muhalefetin dörtlü ittifak seçeneği son kez masaya yatırıldı ve toplantıdan uzlaşma çıktı.
Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin seçime ittifakla girmesi kararlaştırıldı.
İttifakın ismi konusunda ise son sözü liderler söyleyecek. Resmi açıklama da Perşembe günü yapılacak.
İSİM İÇİN İKİ İDDİA
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin bugünkü yazısına göre ise ittifak ismi için 'demokrasi' veya 'huzur' isimleri öne çıkmış durumda.
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