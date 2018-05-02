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3. havalimanına taksi kaç TL yazar?

Kısa bir süre sonra hizmete girecek olan 3. havalimanına yolcu götürecek taksiler oradan yolcu alamayacak. Şehir merkezinden onlarca kilometre gidip boş dönecek olan taksiciler isyanda
02 Mayıs 2018 06:50
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3. havalimanına taksi kaç TL yazar?

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, 3. havalimanına yolcu götüren taksiciler tıpkı Atatürk Havalimanı'nda olduğu gibi oradan müşteri alamayacak. İşte uzun mesafe sorunu da burada başlayacak. Zira 3. havalimanı şehir merkezine çok uzak olduğundan yolcu götüren taksici onca kilometreyi boş dönmek zorunda kalacak. Taksiciler, 'Çok büyük zarar ederiz, 3. havalimanına gitmeyiz' diyorlar. Bakın o taksicilerden Ali A. ne diyor:

"Şehirden yeni havalimanı için yolcu aldım diyelim. En az 40-50 km gideceğim. Fakat dönüşte oradan yolcu alamam. E-5 ve TEM'den döneceğim için yol boyunca müşteri almam da mümkün değil. Yani külliyen zarar. Bu durumda ben niye yolcu götüreyim? Tabii ki havalimanına yolcu almam." Beyoğlu'nda taksi durağı olan S.K. da havalimanına yolcu götüren taksicilerin yolcu alamadığını ancak UBER'in yolcu aldığını, taksicilerin büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını söylüyor: "Geçen yıl İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'na dilekçe vererek havalimanının tüm taksicilere açılmasını istemiştik. Fakat girişimlerimiz sonuçsuz kaldı. Düşünün ben vergisini veren bir taksici olarak havalimanına yolcu götürüyorum ancak boş dönmek zorunda kalıyorum. Fakat vergi vermeyen UBER oradan yolcu alabiliyor. Şimdi yeni havalimanında sorun daha da büyük olacak. Çünkü mesafe çok uzun. Taksici müşteri seçemez elbette ama boş dönmek istemeyen taksiciyle yolcular arasında sorunlar çıkacak. Bu adaletsizliğin çözülmesi gerekli."

3. HAVALİMANINA KAÇ TL YAZAR?

İstanbul'un 4 güzergahından 3. havalimanına kaç kilometre gidileceğini ve taksimetrenin kaç TL yazacağını araştırdık, işte E-5 ve TEM seçenekleriyle sonuç... (Yeni havalimanı güzergahı şu an 3. köprü ve otoyoluna bağlı ve ücretli. Bu fiyatlara 5.5 TL'lik otoyol ücreti dahil değil)

E-5 TEM

TAKSİM'den 39 km-102 TL- 50 km-129 TL

SARIYER'den 43 km-112 TL- 37 km-97 TL

BAKIRKÖY'den 45 km-117 TL- 47 km-122 TL

B.ÇEKMECE'den 57 km-147 TL - 60 km-159 TL

'BEDEL ÖDÜYORLAR, NORMAL'

Taksicilerin bu şikayetleri üzerine İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'yu aradım ve "Ne diyorsunuz?" diye sordum. Aksu, "Havalimanı taksicileri bedel ödeyerek orada çalışıyor, dışarıdan bir taksicinin yolcu alamaması normal" dedi.
Habertürk
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