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MHP'de vekil hesabı: 360-420
MHP Genel Merkezi, milletvekilliği seçimlerinde Cumhur ittifakının toplam 360 ile 420 arasında milletvekili çıkaracağını hesapladı
Bahçeli'nin kurmayları, "kendilerinen İYİ Parti'ye daha fazla oy gitmeyeceği" değerlendirmelerini yapıyor.
Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göke: MHP, 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 16.3 oy oranı ile 80 milletvekili çıkarırken, 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise yüzde 11.9 oy oranıyla 40 vekilini Meclis'e göndermişti.Haberin devamını okumak için Tıklayınız.
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