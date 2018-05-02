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MEB'den Aladağ savunması: Gerçekdışı rapor kanıt gösterildi

Aladağ'daki yurtta çocuklarını yitirenlerin açtığı tazminat davasında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yurtta 'hiçbir eksiklik olmadığına dair' üç raporu dayanak göstererek savunma yaptı. Oysa 'gerçek dışı' olduğu belirtilen son iki rapora imza atan iki görevli halen 'taksirle ölüme sebebiyet' suçundan yargılanıyor
02 Mayıs 2018 07:25
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MEB'den Aladağ savunması: Gerçekdışı rapor kanıt gösterildi

ADANA'nın Aladağ ilçesinde iki yıl önce Süleymancılara ait kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11'i çocuk 12 kişi can vermişti. Faciadan sonra yurdun bağlı olduğu derneğin 6 yönetim kurulu üyesi ile yurt müdürü hakkında Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ardından 4 itfaiyeci ile yurtta yangın söndürme tüplerini tedarik etmeyen 2 kişi daha sanık oldu.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre: Son olarak yurtta 17 Aralık 2015 ile 26 Mayıs 2016 tarihlerinde Kaymakamlık çalışanı Cihan Ünal ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Davut Gökçeli'nin yaptığı denetimde elektrik tesisatı ve yangından korunma sistemi uygun olmadığı halde "Yangına karşı gerekli önlemler alınmıştır" diye rapor yazıldığı belirtildi. Ünal ve Gökçeli'ye de dava açıldı.

3'ü tutuklu 18 sanıklı dava Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürerken, ailelerin avukatlığını üstlenen Sosyal Haklar Derneği, Adana 2. İdare Mahkemesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi aleyhine tazminat davası açtı. Davanın dikkat çeken yanı savunmalar oldu.

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Hürriyet
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