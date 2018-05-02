Sınır ötesindeki askeri personel 'yurt dışı seçmeni' olacak

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), her seçimde açıkladığı rutin yurtdışı seçmen takvimini oluştururken bu kez farklı bir grubun oy kullanmasıyla ilgili de hazırlık yaptı. Rutin takvime yansımayan hazırlık, halen Irak ve Suriye'de operasyonda bulunan askerlerle diğer sivil personeli kapsadı. Buna göre, yurtdışında operasyonda görevli askeri ve diğer personel, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmaları halinde oy kullanabilecekler.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: Bu durumdaki kişiler, görev belgeleriyle ilçe seçim kurullarına başvurarak yurtdışı seçmen kütüğüne kayıt yaptıracaklar. Eğer kendileri gelemiyorsa, bir yakınları bu görev belgeleriyle kayıt yaptırabilecek. Örneğin Ankara'da ikametgah ediyor ve burada seçmen görünüyorsa, bunu sildirip yurtdışı seçmen kütüğüne kayıt yaptıracak. Böylece bu kişiler, gümrük kapılarında oy kullanabilecekler.

Bu durumda, 10 bin sivil ve askeri personel olduğu belirtiliyor. Büyük bölümünün de Suriye'nin Afrin kentinde olduğu kaydedildi. Yaklaşık 10 bin kişinin oy kullanabilmesi için Kilis'te 2, Gaziantep'te 1, Hatay'da bir olmak üzere 4 gümrük kapısında sandık kurulacak. Kuzey Irak'ta bulunan personel ise Erbil'de oy verecek.

Haberin devamını okumak için Tıklayınız