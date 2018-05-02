1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahkeme CHP'li vekilin nafaka ödemesine hükmetti

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça gayrimeşru ilişkiden doğan çocuğu inkar etti. Ancak DNA raporunda Havutça çocuğun biyolojik babası çıktı. Mahkeme anneye bin 500 TL nafaka bağladı
02 Mayıs 2018 07:20
Yazdır
Mahkeme CHP'li vekilin nafaka ödemesine hükmetti

CHP Balıkesir Milletvekili, evli ve iki çocuk babası Namık Havutça'ya 2015'te gayrimeşru ilişkisinden doğduğu iddia edilen çocuk için Ankara 6. Aile Mahkemesi'nde babalık davası açılmıştı. Bebeğin kendisinden olmadığını iddia eden Havutça, Hülya Korkmaz ile olan ilişkisini kabul etmişti. Korkmaz ise iki yıl ilişki yaşadığı Havutça'nın, hamile kaldığını öğrendiğinde çok sevindiğini anlatarak, "Ancak çocuk doğduktan sonra sahip çıkmadı. Ben doktorum, para peşinde değilim. Bu bir uçkur davası da değil. Ama sırf siyasi geleceği için çocuğunu inkar eden birini toplum da tanısın bilsin istiyorum. Parti içinde üst düzey çok insanla konuştum. Durumu anlattım. Ama özel hayat deyip konuyu kapatmayı tercih ettiler" demişti.

YÜZDE 99.99 BABASI

Davayı karara bağlayan Ankara 6. Aile Mahkemesi, gerekçeli kararında Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'nın Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı'nın DNA testi raporuna yer verdi. Raporda, DNA testleri sonucunda Havutça'nın, şu an 3.5 yaşında olan R.K. isimli çocuğun yüzde 99.99 biyolojik babası olduğunun tespit edildiği belirtildi. Kararda, anne Korkmaz'ın özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli çocuğun sağlık sorunları için 6 bin liralık nafaka talebini kısmen kabul eden mahkeme, Havutça'nın anne Kormaz'a bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti.

Ümit Uzun
Sabah
Bu haber 1,084 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Boşanan eş Büyükelçi olunca, nafaka artırılması talep edildi
03 Mayıs 2018 07:10		 Çiftlik Bank şimdi de yuva yıktı
23 Nisan 2018 07:45
Nafakaya 5 yıl sınırı geliyor
18 Nisan 2018 07:10		 Müebbet nafakaya çözüm yolda
16 Nisan 2018 07:45
Otopark eylemi yapan avukatlar hakim karşısında
29 Mart 2018 17:55		 Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay fark kaldı
14 Şubat 2018 08:00
Eşinin ihaneti doktor muayenesinde çıktı
13 Şubat 2018 07:35		 Yanlış diş tedavisinin ücretini mahkeme kararıyla aldı
12 Şubat 2018 09:46
Miras davasında, Atatürk'ün son adresi Ankara olduğundan yetkisizlik
01 Şubat 2018 13:52		 Ömür boyu nafaka mağduruna müjde
17 Ocak 2018 09:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
CHP'de aday belli gibi... Tebrikleri kabul ediyor
Dolarda tarihi zirve: 4,24 TL
Enflasyon rakamları açıklandı
Ulaştırma Bakanı kendi ağzıyla söyledi, şimdilerde hatırlamıyor
CHP'li İnce, adaylık iddialarına cevap verdi
Bahçeli: Bakanlar, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?
Rektör, engelli raporu alıp, ucuz otomobil aldı
Başbakan'dan Bahçeli'nin çıkışına cevap
Bayram ikramiyesinden kimler faydalanabilecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
meral akşener'e imza verenler araştırılsın 2
sol şeritte arkadan selektör yapa yapa hızla gelen araç 1
29.04.2018 osmanlıspor vs m.başakşehir maçı 1
kırpmak 2
29.04.2018 galatasaray vs beşiktaş maçı 2
03.05.2018 fenerbahçe vs beşiktaş maçı 3
yolgeçen hanı 2
selamı sabahı kesmek 2
fenerbahce doğuş 1
görmezlikten gelmek 2
SON İLANLAR
Manyas Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Kayseri il milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Bingöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Işıklar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Afyon Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam