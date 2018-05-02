Emekli maaşına çifte koruma geliyor

Hükümetin ana hatlarını açıkladığı paketin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Bakanlar Kurulu'nda onaylandıktan sonra Meclis'e gönderilen paketle emekliye iki bayramda verilecek 2 bin liralık ikramiyeye hiçbir şekilde haciz konulamayacak. Sağlık hizmetinden yararlanamayan Genel Sağlık Sigortası borçlusu kalmayacak, Bağ-Kur'luya sigortasını canlandırma fırsatı verilecek. Muhtarlar, çiftçiler, kendi hesabına bağımsız çalışanlar prim borcu nedeniyle durdurulan sigortalılık sürelerini canlandırabilecek.

YAŞLILIK AYLIĞI YÜZDE 100 ARTTI

65 yaşını dolduranlara ödenen yaşlılık aylığı iki kat artırılıyor. Emeklilere verilecek 2 bin liralık ikramiyeye hiçbir şekilde haciz konulamayacak, kesinti yapılamayacak. SGK tarafından fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen emekli aylıklarıyla ilgili alacaklar da yapılandırılacak. Bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecek. Bağ-Kur sigortalılarının durdurulan sigortalılık süreleri nedeniyle ödemedikleri prim borçlarını ödeme imkanı sağlanıyor.

CEZALAR SİLİNİYOR

Mart 2018 ve öncesi ödenmeyen bütün primlerin, eğitime katkı payının cezası siliniyor. Yapılandırılan borç dışında 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcu olmayan ya da bunu taksitlendirenler Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanmaya başlayacak. Sosyal Sigorta ve GSS kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlara da müjdeli haber geldi. Yasada belirtilen şartları taşımaları halinde, düzenlemenin yayımı tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmadan 31 Aralık 2018'e kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılacak.

31 MART 2018 BAZ ALINACAK

Emekli olduktan sonra vergi mükellefiyeti tesis ettirerek çalışmaya devam edenler, ödemeleri gereken sosyal güvenlik destek prim borçlarını ödemeyecek. Yapılandırmada 31 Mart 2018 tarihi esas alınıyor. Azami süreler aşılmamak kaydıyla yapılandırılan borçlar 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödenebilecek. Borçların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi durumunda faizin yüzde 90'ı alınmayacak.

Hesaplanan tutarın tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Devlet ayrıca tutarı 100 lirayı aşmayan asli amme alacaklarından vazgeçiyor. Tutarına bakılmadan bu asıllara bağlı aslı ödenmeyen fer'i alacakların tutarı 200 lirayı aşmayanlar da talep edilmeyecek.

MATRAH ARTIRAN YAŞADI

Geçmış beş yıla ait matrah artışı yapanlara kolaylık getiriliyor. Vergi takibinde olan bütün mükelleflere kolaylık sağlanıyor. Kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ile bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat çıkarılmayacak. Matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların yüzde 50'si karlarından mahsup edilmeyecek.

MUHTAR VE ÇİFTÇİYE İKİNCİ ŞANS

Muhtarlar, çiftçiler, kendi hesabına bağımsız çalışanlar prim borcu nedeniyle durdurulan sigortalılık sürelerini canlandırabilecek. Durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek hesaplanmasını talep edebilecek. Borcun tamamı ilk taksit süresinde ödenmesi halinde, durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek.

KULÜPLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Spor kulüpleri, belediyeler, il özel idarelerinin borçları da yapılandırılıyor. Dört büyük spor kulübünün 7 milyar liranın üzerinde borcu bulunuyor. Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri, devlete borçlarını ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödeyebilecek. Öte yandan genç girişimcilere prim desteği getiriliyor. Bir yıllık sigorta primleri Hazine tarafından karşılanacak.

ECZANELERE STOK KOLAYLIĞI

Eczaneler stoklarında kayıtlı olup fiilen bulunmayan ilaçları maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilecek. Bu ilaçlar maliyet bedeli üzerinden yüzde 4 hesaplanan KDV ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenecek. Ayrıca, orman alanlarında, Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulabilecek.

12 MİLYONLA İMAR BARIŞI

Ruhsatsız, ruhsata, eklerine, imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilecek. Belge, yapının yeniden inşa edilmesine veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.

* YIKIMLAR DURDURULACAK: Yapının ve arsasının mülkiyet durumu, sisteme yapı sahibinin beyanına göre kaydedilecek. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.

* YAPI DENETİMİNDE SABİT FİYAT: Yapı denetimi hizmet bedeli oranı sabitleniyor, farklı fiyat uygulamalarına son veriliyor. Belge verilen yapılarla ilgili alınan yıkım kararları durduruluyor.

* MÜHENDİS YERİNE TEKNİK ÖĞRETMEN: Yapılarda mimar ve mühendisler yerine yapı denetimi faaliyetlerine teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenler katılabilecek.

* HAZİNE ARAZİLERİ KİRALANACAK: Hazine'ye ait tarım arazileri kiralanabilecek. Yasanın yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde bu arazileri doğrudan kiralamak için başvuruda bulunanlara, ecrimisil borçları bulunmaması şartıyla, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek.

* TAPU HARÇLARINA İNCE AYAR: Bakanlar Kurulu, yeni inşa edilen konut veya işyerlerinin ilk satışlarına ilişkin olarak da tapu harcını bir katına kadar artırabilecek, 10'da birine kadar indirebilecek.

* İŞYERLERİNE KAZA DESTEĞİ: İş kazası, meslek hastalıkları gibi nedenlerle SGK tarafından işverene rücu edilen alacaklar yeniden yapılandırılıyor. İnşaat şirketlerinin, ihale konusu işlerde yaşadığı prim sorunu çözülüyor.

* DEPREM MAĞDURU İLLERE SÜRE: Mücbir nedenle Van, Ağrı'nın Patnos ve Bitlis'in Adilcevaz ilçelerindeki mükelleflerin, beyanname ve bildirim verme süresi 31 Ağustos 2018 tarihine uzatılıyor.

HAZAL ATEŞ