Dev paketin detayları

TBMM'ye sunulan düzenlemeyle vergi borcu yapılandırması bir kez daha Türkiye'nin gündemine gelecek. Düzenlemeye göre, 31 Mart 2018 tarihi esas alınmak üzere vergi ve prim alacakları da kapsamda. Borçları için toplam süre olarak 36 aya kadar taksitlendirme yapabilecek olan mükellefler, peşin ödemede indirim avantajından yararlanacak.

Tasarıyla emeklilere dini bayramlarda 1000'er lira ikramiye verilecek. Hak sahiplerinin kardeşlik ve dulluk gibi birleştirilmiş maaşları için tek bir ikramiye ödenecek.

Kaçak durumdaki yapıları ve Hazine arazisine açılan tarlaları yasal hale getiren düzenleme, belediyelere de 144 ay vadeye kadar borç yapılandırma olanağı sunuyor.

Önceki gün Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan 25 maddelik torba tasarı TBMM'ye sunuldu. Tasarı, kamu alacaklarında yapılandırma, imar barışı, emeklilere ikramiye düzenlemelerini içeriyor. Tasarıda yer alan düzenlemelerin detayları şöyle:

- Tasarıyla, genç girişimcilere prim desteği getiriliyor. İş yeri açan 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük girişimcilerin bir yıllık sigorta primleri, aylık prime esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katını geçmemek üzere Hazine tarafından karşılanacak.

Çok maaşa tek ikramiye

- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er lira ikramiye verilecek. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödeneğe imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yani aynı babanın maaşını paylaşan kızkardeşler ile dul ey maaşı alan emekliler tek ikramiye alabilecek.

- Emekli olduktan sonra vergi mükellefiyeti tesis ettirerek çalışmaya devam edenler, ödemeleri gereken sosyal güvenlik destek prim borçlarını ödemeyecek.

- 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında ödenen yaşlılık aylığı, yaklaşık iki kat artırılıyor. Her ay için 266 lira olarak ödenen aylığın 500 liraya çıkmasıyla, emekliliği olmayan, kimsesiz yaşlıların üç aylığı 1500 liraya yükselmiş olacak.

- Fazla veya yanlış ödendiği tespit edilen emekli aylıklarıyla ilgili alacaklar da yapılandırılacak.

İmar mevzuatına aykırı yapılar kayıt altında

- Düzenlemenin imar barışı bölümüne göre; ruhsatsız; ruhsata, eklerine, imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek. Bu belge verilen yapılarla ilgili yıkım kararları uygulanmayacak, idari para cezaları iptal edilecek.

- Düzenleme için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara 31 Aralık 2018'e kadar başvurulması gerekiyor.

- Yapı Kayıt Sistemi'ne kayıtta, yapı sahibinin beyanı esas alınacak.

- Kaçak yapısını kayda geçirmek isteyenlerden arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde 3 harç alınacak.

- Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

- Maliklerin yarısı onay verirse, yapı kullanma izin belgesi olmasa da binaya kat çıkılabilecek.

Kentsel dönüşüme kadar

- Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılara kat mülkiyeti tesis edilebilecek.

- Hazine arazisine yapılan binalar, belge alınması halinde kullanıcısına satılabilecek.

- Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.

- Yapının depreme dayanıklılığı, malikin sorumluluğunda bulunacak.

Belediyeye 144 taksit

- TBMM'ye gönderilen tasarı, vergi ve diğer kamu alacaklarına yapılandırma olanağı getiriyor. Yapılandırmaya konu alacakların ait olduğu idareler; Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) olarak düzenleniyor.

- Yapılandırmadan yararlanmak istelenler, Maliye Bakanlığı'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine borçlarının ilk taksitini 4 ay sonra, SGK borçlarının ilk taksitini 3 ay sonra ödeyecek. Kalan borçlar, ikişer aylık dönemler halinde azami 18 taksitte ödenecek. Borçlar, 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödenebilecek. Böylece ödeme vadesi 36 aya kadar uzayabilecek.

- Peşin ödemelerde, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak faizin yüzde 90'ı silinecek.

- Yapılandırılan alacak sadece faiz ya da gecikme zammıysa tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.

- İdari para cezalarının peşin ödenmesi halinde yüzde 25 indirim yapılacak.

- Ödenmesi gereken tutarlar, spor kulüplerince 36 taksitte, belediyelerce 144 ayda ödenebilecek.

- Geçmiye yönelik Motorlu Taşıtlar Vergisi borçları da yapılandırılacak.

Bağ-Kur yapılandırması

- Tasarıdaki yapılandırma maddesiyle, yapılandırılan ve ödemesi devam eden vergi ve kamu alacaklarının erken ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarı indirilecek. Ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezasında 31 Aralık 2015 öncesine yapılandırma yapılacak.

- Köy ve mahalle muhtarlarının, 31 Mayıs 2018'den nceki sürelere ilişkin prim borçları yapılandırılacak.

- Bağ-Kur borçlularına da yapılandırma imkanı tanınacak.

Sultanbeyli'de çözüm

Düzenlemeye konulan maddeyle, İstanbul Sultanbeyli'de, tapu maliki ile fiili kullanıcının farklı kişiler olması nedeniyle, geniş bir alanı kapsayan mülkiyet sorununun çözülmesi amacıyla, fiili kullanıcıların, kullandıkları bu alanları satın almalarına imkan sağlanacak. Satın almalarda, daha önce Maliye Bakanlığı'nca satılan taşınmazların rayiç bedelleri emsal alınacak.

Trafik cezaları yapılandırılacak

- Mart 2018 ve öncesine ilişkin olup tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, damga vergisi yapılandırma kapsamında olacak.

- Sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar, 31 Aralık 2018'e kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılacaklar.

- 31 Mart 2018'ten önceki döneme ilişkin vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, Trafik Kanunu, referandum yasası, RTÜK Kanunu kapsamındaki idari cezalar yapılandırmaya alınacak.

- Belediyeye su borcu da yapılandırma kapsamında.

100 lira altına af

- Maliye, Gümrük bakanlıkları ile SGY'ya bağlı tahsil dairelerince takip edilen, 100 lira altı küçük tutarlı alacakların tahsilinden vazgeçiliyor. Buna bağlı gecikme zamlarının da 200 lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.

- Hazine arazisi üzerindeki tarlayı 31 Aralık 2017'den önce en az 3 yıldır ekip biçen, bu arazileri 10 yıla kadar kiralayarak ya da bir süre sonra satın alarak kullanabilecek.

Mithan Yurdakul