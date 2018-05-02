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12 ilde 470 dezavantajlı çocuk bilimle tanıştı

Reklam filminde bir babanın, "Kızım çok iyi yemek yapar, çamaşır yıkar, tarlada çalışır, çocuk bakar. Ama ben robot yapabildiğini bilmiyordum. Şimdi benden kızımı istiyorsunuz..." sözleriyle gündeme gelen proje kapsamında 12 ilde 470 dezavantajlı çocuk bilimle tanıştı. Hedefte 50 ilde 5 bin çocuk var
02 Mayıs 2018 08:30
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12 ilde 470 dezavantajlı çocuk bilimle tanıştı

Bir süredir televizyon ekranında bir reklam dikkatleri çekiyor. Bir baba misafirlerine, "Kızım diye söylemiyorum çok iyi yemek yapar, çamaşır yıkar, tarlada çalışır, çocuk bakar" diyor. Önce çocuk gelinler için bir kamu spotu sanıyorsunuz ancak babanın, "Ama ben kızımın robot yapabildiğini, ilim irfanla uğraştığını bilmiyordum. Şimdi benden kızımı istiyorsunuz. Bilim kadını olacak diyorsunuz" sözleriyle bir projeden bahsedildiğini anlıyorsunuz.

Yapı Kredi'nin desteği ile yürütülen YGA'nın (Young Gru Academy) "Anadolu'ya Bilim Göçü" projesi bu reklamla tanıtılıyor. Ekim 2017'de YGA'lı gençlerin ürettiği TWIN Bilim Seti ile yola çıkılan proje kapsamında gönüllüler, 20 hafta boyunca haftada iki kez yaşları 11-13 arasında değişen çocuklarla bilim seansları düzenledi. Çocuklar İstanbul'da düzenlenen bilim kamplarına da davet edildi. Bu sayede İstanbul'u, denizi ilk kez görenler, uçağa ilk kez binenler oldu.

'ÇOCUKLARIN HAYALLERİNDE NOBEL VAR'

Gazete Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre projeyle dezavantajlı bölgelere en son teknolojiyi götürdüklerini belirten YGA Eşbaşkanı Sadık Ünlü, "Çocuk evlerine, köy okullarına gittik. Oradaki çocuklara hayallerini sorduk. Çoğunun ya hayalleri sınırlıydı ya da bunu yapabileceklerine olan inançlarının olmadığı gözlerinden anlaşılıyordu. Bu çocuklar ilk defa Harvard Üniversitesi'nden, MIT'den bir profesörle; YGA Hayal Ortağı Prof. Mehmet Toner ile bir araya geldi. Köydeki çocukların da asıl ihtiyacı doğru rol modellere tanıklık etmekti. Şimdi aralarında tasarımcı ya da bilim insanı olmak isteyen de var. Hayallerinde Nobel almak olan da var. Çalıştığımız çocuklar artık daha özgüvenli" dedi.

50 ÜNİVERSİTELİ GENÇ PROJEDE GÖNÜLLÜ OLDU

Projenin tanıtımında köyde yaşayan çocuklar için fen bilgisi öğretmenleri de aracı oldu. Çocuklar hafta sonları ya da okul çıkışlarında tarlaya, bahçeye değil, bilim seanslarına gönderilsin diye anne babalar ikna edildi.

Başlayalı henüz 6 ay olan projede görev alan 50 lise ve üniversiteli YGA gönüllüsü gençler, ellerinde bilim setleri, yanlarında bilim insanlarının desteğiyle dezavantajlı çocukları bilimle tanıştırdı. Şimdi o çocuklar, bilim setleri ile güç kaynağı, engel algılayan sensörlü prototip araç yapıp hareket ettiriyorlar.

Projenin reklam filminde ekrana gelen baba ve kızının oyuncu olduğu öğrenildi. Ancak hikaye proje ile hayatlarına değinilen ailelerden ilham alınarak kurgulanmış.
Habertürk
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